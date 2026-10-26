네이버플러스 스토어 '넾다세일'…1000만개 상품 할인

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 26일부터 11월 8일까지 넾다세일을 진행했다.
- 1만3000여개 스토어가 참여해 1000만개 상품을 할인 판매했다.
- 매일 할인 쿠폰과 멤버십 회원 추가 적립 혜택을 제공했다.
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최대 7만원 할인·멤버십 추가 적립 혜택
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버는 26일부터 11월 8일까지 2주간 네이버플러스 스토어에서 쇼핑 행사 '넾다세일'을 진행한다고 밝혔다.
이번 행사에는 지난해 하반기보다 30% 늘어난 1만3000여개 스토어가 참여해 약 1000만개 상품을 할인 판매한다. 디지털·가전, 식품, 패션, 생활용품 등 다양한 상품이 대상이다.
행사 기간에는 브랜드별 '릴레이 특가전'이 매일 열린다. 첫날인 26일에는 삼성전자, LG전자, 애플, 다이슨 등 디지털·가전 상품을, 27일에는 하기스, 브라이텍스, 레고 등 육아·아동용품을 선보인다.
할인 쿠폰은 매일 5%·7%·10%씩 제공되며, 구매 금액에 따라 최대 7만원까지 할인받을 수 있다. 선착순 쿠폰은 매일 자정과 오전 10시, 오후 6시 등 하루 세 차례 발급된다.
네이버플러스 멤버십 회원에게는 추가 혜택이 제공된다. 26일 '멤버십데이'에는 20만원 이상 구매 시 3%를 추가 적립해주며, 멤버십 전용 장보기 서비스 '컬리N마트'에서는 30% 할인 쿠폰을 제공한다.
행사 기간 최근 1개월간 가입 이력이 없는 멤버십 신규 가입자에게는 3개월 무료 이용권을 선착순 제공한다. 준비된 수량이 소진되면 조기 종료될 수 있다.
한편 네이버에 따르면 지난해 하반기와 올해 상반기에 진행된 넾다세일은 각각 판매액 1조원을 돌파했다.
flurry327@newspim.com