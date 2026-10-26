국회대로 지하도 공사 본격화…홍익병원사거리 지하차도 31일부터 폐쇄

홍익병원사거리 지하차도 통행 폐쇄…지상 7차로 평면교차로 운영

국회대로 상부 광화문광장 3배, 서울광장 8배 녹지공간 조성 예정

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경인고속도로 신월나들목(IC)과 서강대교 북단을 잇는 국회대로의 지상부 공원화 공사를 위해 양천구 목동 홍익병원사거리 하부 지하차도 통행이 폐쇄된다. 대신 지상구간은 4차로에서 7차로로 늘어나 기존 6차로(지상4차로+지하2차로)보다 차로가 확장된다.

26일 서울시에 따르면 오는 31일 오전 7시부터 홍익병원사거리(양천구 목동 881) 하부 지하차도 통행이 폐쇄되고 지상 7차로 평면교차로로 교통체계가 전환된다. 이번 교통체계 전환은 국회대로 상부공원 조성을 위한 지하차도 건설공사가 본격화됨에 따라 이뤄지는 것이다.

[사진=서울시]

서울시는 차량 중심의 국회대로를 녹지와 휴식, 문화가 어우러진 시민 중심 공간으로 재편하는 '국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업'에 속도를 낸다. 이에 따라 신월IC부터 국회의사당 교차로까지 총 7.6㎞ 구간에 4.1㎞의 지하차도를 건설해 차량 통행을 지하로 분산하고 3.5㎞ 구간은 도로 공간을 재편해 상부에는 약 11만㎡ 규모의 선형공원을 조성한다.

사업이 완료되면 국회대로 상부에는 광화문광장의 약 3배, 서울광장의 약 8배에 달하는 녹지공간이 들어선다. 공원에는 화곡고가 아래를 자연스럽게 횡단할 수 있는 썬큰 광장을 비롯해 그레이트 폰드, 이와 연결되는 커뮤니티센터, 정원문화센터, 대규모 잔디공간인 그레이트 필드 등 시민들이 산책과 휴식, 문화를 함께 즐길 수 있는 다양한 테마공간이 조성될 예정이다. 특히 서서울호수공원에서 국회대로를 거쳐 안양천과 한강으로 이어지는 녹지·수변 네트워크를 구축해 서울 서남권의 새로운 녹지·문화축으로 조성할 방침이다.

이번 교통전환은 목동 4·7단지 구간의 변경설계가 완료됨에 따라 지하차도 건설에 필요한 공사구역을 확보하고 본격적인 시공에 착수하기 위한 조치다. 시는 교차로 신호체계 조정과 임시 차로 확보 등 교통소통 대책을 함께 시행해 시민 불편을 최소화할 계획이다.

교통체계 전환으로 홍익병원사거리의 차량 통행은 기존 지상 4차로와 지하 2차로 총 6차로에서 지상 7차로 평면교차로 방식으로 변경된다. 지하차도 2차로의 통행을 폐쇄하는 대신 도로 공간을 추가로 확보하는 셋백(Set-back) 작업 등을 통해 차로 수를 기존보다 1개 확대해 지상 차로를 3개로 운영한다.

홍익병원사거리 서측(인천 방면)은 기존 지하차도를 메워 지상도로로 전환하고 동측(여의도 방면)은 경사로를 설치해 지상 교차로와 지하차도를 연결한다. 교차로 내 차량 간 충돌을 예방하고 원활한 교통흐름을 확보하기 위해 홍익병원사거리 동·서측 U턴은 금지되며 운전자 혼선을 방지하기 위한 사전 안내도 강화할 계획이다. 특히 목동7단지 구간 측면도로(인천→여의도 방향)를 기존 2차로에서 3차로로 확대해 2027년 6월까지 한시적으로 운영함으로써 교통전환에 따른 차량 지체를 최소화할 계획이다.

시는 교통체계 전환 과정에서 시민들의 일상적인 이동 불편을 최소화하기 위해 교차로 신호체계 개선과 임시 차로 확보 등 교통 소통 대책을 병행한다. 교통영향 분석 결과, 교통전환 이후 국회대로의 평균통행속도는 시속 약 3㎞ 낮아지고 통행시간은 약 4~5분 증가할 것으로 예상됐다. 인천·부천에서 여의도 방향(신월IC~국회의사당)은 기존 23분에서 27분으로 약 4분, 반대 방향(국회의사당~신월IC)은 24분에서 29분으로 약 5분 늘어날 것으로 분석됐다.

반면 강서구에서 여의도 방향(화곡2동 주민센터~국회의사당)으로 이동하는 차량은 지상 교차로에서 좌회전 후 경인1지하차도로 바로 진입할 수 있도록 동선을 개선해 출근 시간대 통행시간이 기존보다 약 3분 단축될 것으로 예상됐다.

국회대로 상부공원이 조성되면 기존의 차량 중심 도로공간은 시민들이 산책과 휴식, 다양한 문화활동을 즐길 수 있는 복합 도시공간으로 탈바꿈할 전망이다. 시는 국회대로 상부공원이 뉴욕의 '하이라인', 시드니의 '더 굿즈라인'과 같이 지역을 대표하는 녹지·문화 랜드마크이자 주변 상권에 활력을 불어넣는 공간으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "이번 교통전환은 국회대로 지하차도 건설을 통해 차량 통행 기능을 강화하고, 상부에는 시민 중심의 녹지·휴식 공간을 조성하기 위한 과정으로, 안전을 최우선으로 해 시공할 계획"이라며 "공사 기간 중 교통상황을 면밀히 살피고 현장관리를 강화해 시민 불편을 최소화할 계획인 만큼 시민들의 따뜻한 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

donglee@newspim.com