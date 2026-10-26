李대통령, 오늘 농어민과 직접 대화…농지 조사·CPTPP 의견 청취

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 26일 농어민과 만나 농림·축·수산업 현안을 논의했다
- 농어민 110여 명이 참석해 농지 전수 조사와 CPTPP 의견을 제시했다
- 간담회는 농지 조사와 CPTPP 등 3개 세션으로 나뉘어 생중계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 26일 농어민들을 직접 만나 농림·축·수산업계 현안인 농지 전수 조사와 포괄적·점진적 환태평양동반자협정(CPTPP)에 대한 의견을 수렴한다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 '농어민과의 대화 : 대통령이 직접 농어민 의견을 경청하겠습니다' 행사를 연다. 대통령이 직접 농어민과 함께 간담회를 하는 것은 2018년 이후 8년 만이다.
간담회에는 110여 명의 농어민이 참석해 농어업계 현장 의견을 발언한다. 정부에서는 송미령 농림축산식품부 장관과 황종우 해양수산부 장관, 국회에서 서삼석 농림축산식품해양수산위원장이 참석해 농어민의 목소리를 경청한다. 청와대에서도 임광현 비서실장을 비롯한 참모진이 함께한다.
행사는 농지 전수 조사와 CPTPP, 농림 어업 현안에 대한 3가지 세션으로 나누어 진행된다. 각 세션마다 농어민들이 자유롭게 의견을 개진하고 참석자들의 토의가 이어진다.
국민이 논의 과정을 실시간으로 시청할 수 있도록 한국정책방송(KTV)에서 생중계 한다.
pcjay@newspim.com