캐프, 와이퍼 증설·QD 연내 양산 추진

성장성 강화로 주주가치 제고 총력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 와이퍼·표면실장기술(SMT) 전문기업 캐프는 베트남 공장의 와이퍼 생산능력을 확대하고 퀀텀닷(QD) 디스플레이 부품 양산을 추진한다고 26일 밝혔다. 기존 자동차 부품 사업의 생산시설을 확충하는 동시에 전자부품 사업을 확대해 실적 개선과 기업가치 제고에 나설 계획이다.

캐프는 자동차 사업 부문(AD)의 생산능력 확대를 위해 베트남 공장에 설비투자를 진행하고 있다. 상·하반기 증설을 통해 연간 와이퍼 생산능력을 기존 4500만개에서 5500만개 수준으로 늘릴 예정이다. 이를 통해 글로벌 고객사의 주문 물량 증가에 대응하고 생산 규모 확대에 따른 수익성 개선을 추진한다는 방침이다.

전자기구 사업 부문(EDD)에서는 QD 디스플레이 부품의 연내 양산을 준비하고 있다. QD 기술은 고사양 게이밍 모니터와 프리미엄 TV 등에 적용되며, 캐프는 관련 부품 공급을 통해 전자부품 사업을 확대할 계획이다.

캐프 로고. [사진=캐프]

회사는 최근 베트남 법인에 QD 부품 생산라인 구축을 완료하고 글로벌 디스플레이 제조사의 품질감사를 통과했다. 현재 신뢰성 테스트를 진행 중이며, 테스트가 완료되면 연내 양산에 착수할 예정이다. 향후 고객사 수요에 따라 QD 생산라인의 추가 증설도 검토하고 있다.

캐프는 기존 와이퍼와 SMT 사업을 중심으로 인수합병(M&A)도 검토하고 있다. 기존 사업과 연계할 수 있는 신규 사업 기회를 발굴하고 사업 영역을 확대해 중장기 성장 기반을 확보한다는 구상이다.

캐프 관계자는 "와이퍼 생산능력 확대와 SMT 부문의 신규 QD 부품 양산 등을 통해 실적 개선과 성장성 강화를 위한 전략을 추진하고 있다"며 "안정적인 수익 창출 능력과 재무 여력을 바탕으로 기업가치 제고에도 나설 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com