네이버, 인스파이어 아레나 명명권 확보…'네이버 아레나'로 새 출발

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 26일 인스파이어와 아레나 명명권 계약을 체결했다
- 아레나 명칭은 네이버 아레나 앳 인스파이어로 변경된다
- 양사는 공연 개최와 안면인식·NFT·AR 기술 도입을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안면인식 입장·AR 길찾기 등 협력
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버는 26일 인스파이어 리조트와 아레나 명명권 및 전략적 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 '인스파이어 아레나'의 공식 명칭은 '네이버 아레나 앳 인스파이어(NAVER Arena at INSPIRE)'로 변경된다. 약칭은 '네이버 아레나'다.
명명권은 오는 12월 중 발효되며 계약 기간은 3년이다.
양사는 네이버 아레나와 디스커버리 파크에서 공연을 개최하고, 네이버페이(Npay)의 안면인식 출입·인증 서비스 '페이스사인'과 Npay 월렛 기반 NFT(대체불가능토큰)를 활용한 입장 서비스를 추진한다. 네이버랩스의 디지털트윈 기술을 활용한 증강현실(AR) 내비게이션 도입도 협력 대상에 포함됐다.
네이버는 아레나 브랜딩과 마케팅, 네이버플러스 멤버십 이용자 대상 혜택 제공을 맡는다. 인스파이어는 공연·스포츠·엔터테인먼트 콘텐츠 유치와 시설 운영을 담당한다.
새 명칭으로 열리는 첫 행사는 12월 25일부터 27일까지 개최되는 '네이버 × 현대카드 THE SIX'다. 세계 여자 테니스 정상급 선수 6명이 참가하는 토너먼트 대회다.
이재후 네이버 엔터테인먼트 서비스 부문장은 "네이버 아레나를 팀네이버의 브랜딩, 기술, 서비스를 소개하는 랜드마크로 활용하겠다"고 말했다.
이한나 인스파이어 최고마케팅책임자(CMO)는 "네이버와의 협력을 통해 공연과 관람 전반의 고객 경험을 발전시키겠다"고 밝혔다.
flurry327@newspim.com