네타냐후 "이란, 총선 방해 공격 계획...우리를 시험하지 말라"

AI 핵심 요약beta
- 네타냐후 총리는 25일 이란이 27일 총선을 공격할 수 있다고 주장했다
- 이스라엘군은 이란과 대리 세력의 공격에 방어·공격 태세를 갖췄다고 밝혔다
- 네타냐후 총리는 이란을 경고하며 자신에게 투표해달라고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 25일(현지시간) 이란이 오는 27일 이스라엘 총선을 방해하기 위해 군사 공격을 해올 수 있다고 주장했다.
타임스오브이스라엘에 따르면 네타냐후 총리는 이날 총리실이 공개한 영상을 통해 "이스라엘 방위군은 방어와 공격 모두에 대비되어 있다"며 "이란과 그 대리 세력이 선거를 방해하기 위해 공격을 감행할 가능성이 있다는 첩보를 입수했다"고 밝혔다.
이어 그는 "경고한다. 우리를 시험하지 말라. 감히 우리를 건드리면 엄청난 타격을 입게 될 것"이라며 "우리는 당신들이 생각하는 것보다 훨씬 강하다. 우리를 과소평가하지 말라"고 경고했다.
네타냐후 총리는 이란의 공격 가능성과 관련해 세부 내용은 언급하지 않았다.
타임스오브이스라엘은 네타냐후 총리가 선거를 며칠 앞두고 이란의 공격 가능성을 재차 밝혀왔다고 짚었다.
이날 네타냐후 총리는 자신의 소셜미디어 X(옛 트위터)에 텔아이브 핵폭발 인공지능(AI) 이미지를 게시하며, "이스라엘은 실질적이고 구체적인 실존적 위협"에 직면해 있다면서 자신에게 투표할 것을 촉구했다.
wonjc6@newspim.com