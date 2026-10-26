에이티즈, 미니 15집 타이틀곡 '업'…더 높은 도약 예고

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈가 신보 타이틀곡 '업(UP)'으로 더 높은 도약을 예고했다

소속사 KQ엔터테인먼트는 26일 0시 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 트랙리스트 이미지를 공개하고 타이틀곡명 '업'을 정식 발표했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에이티즈 트랙리스트. [사진=KQ엔터테인먼트] 2026.10.26 moonddo00@newspim.com

공개된 트랙리스트 이미지는 금이 가고 부서진 표면과 흩날리는 파편이 어우러져 강렬한 분위기를 자아냈다. 무언가 충돌하고 깨지는 듯한 감각적인 디자인이 시선을 사로잡은 가운데, 타이틀곡 '업'을 비롯해 '어니미어(ANEMIA)', '드립(Drip)', '페이스(FAITH)', '홀로 빅토리(Hollow Victory)'까지 이번 신보에 담긴 수록곡 명이 공개돼 컴백 기대감을 높였다.

특히 타이틀곡 '업'이라는 제목은 그간 글로벌 음악 시장에서 끊임없이 새로운 기록을 써 내려온 에이티즈의 행보와 맞물려 더욱 눈길을 끈다. 이미 글로벌 무대에서 뚜렷한 존재감을 입증한 이들이 이번에는 얼마나 더 높은 곳을 향해 나아갈지 궁금증을 자극한다.

그동안 호흡을 맞춰온 프로듀서진과의 시너지에도 기대가 모인다. 전작 타이틀곡 '배드(BAD)'를 비롯해 에이티즈의 다수의 대표곡을 함께 작업해 온 이든(EDEN), 마독스(Maddox), 페페로니(Peperoni), 올리브(Oliv) 등이 다시 한번 의기투합했고, 여기에 홍중과 민기가 이번에도 전곡 작사에 참여해 에이티즈만의 음악적 색깔을 한층 짙게 녹여냈다.

앞서 에이티즈는 지난 23일 선공개곡 '드립'의 음원과 뮤직비디오를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 묵직한 트랩 리듬에 자신감 넘치는 메시지를 담아낸 음악과 강렬한 군무가 돋보이는 뮤직비디오로 깊은 인상을 남긴 가운데, 공개 약 3일 만에 유튜브 조회수 1천만 뷰를 돌파했다.

또한 다양한 국내외 음악 차트의 순위권에 진입하며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다. 이어 타이틀곡명까지 공개되며 새 앨범을 통해 선보일 음악과 퍼포먼스에도 관심이 집중되고 있다.

한편 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 오는 11월 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com