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中 A주 바닥론 확산, 거래액 근 2조위안 '반등신호' 주목

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AI 핵심 요약

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  • 중국 A주는 23일 급락 뒤 주요 지수가 강하게 반등했다
  • 거래대금 급증과 기술기업 실적 개선으로 바닥론이 확산했다
  • 대외 불확실성에 반등 지속과 본격 상승은 지켜봐야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술주 실적·ETF 자금 유입에 투자심리 회복
증권가 '단기 반등 가능성' 대외 변수가 관건

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 A주(상하이·선전·베이징 증시에 상장된 중국 본토 주식) 시장에서 바닥론이 확산하고 있다. 주요 지수가 장중 급락한 뒤 강하게 반등하고 거래대금이 2조 위안에 육박한 데다, 반도체 등 기술기업의 실적 개선과 상장지수펀드(ETF)를 통한 자금 유입이 맞물리면서다.

증권가 안팎에서 대체로 단기 반등 가능성이 커졌다는 분석이 대세를 이루고 있는 가운데 한편에서는 대외 불확실성이 여전해 본격적인 상승 추세로 이어질지는 좀더 지켜봐야 한다는 신중론도 제기되고 있다.

26일 중국 제일재경 등에 따르면 상하이종합지수는 지난 23일 장 초반 3600선을 내주고 한때 3574.27까지 떨어졌다. 지난해 8월 이후 최저치다.

하지만 오후 들어 급반등하면서 전 거래일보다 116.21포인트 오른 3690.48로 거래를 마쳤다. 기술주 비중이 높은 창업판지수와 과창종합지수도 각각 4.16%, 3.68% 상승했다. 선전성분지수 역시 2.79% 올랐다.

이날 상하이·선전·베이징 증시의 합산 거래대금은 2조 위안에 근접했다. 전 거래일보다 4000억 위안 이상 늘어난 규모다. 주가 급락 과정에서 위축됐던 투자심리가 저가 매수세 유입과 함께 회복되는 모습을 보인 것이다.

시장에서는 기술기업들이 잇따라 공개한 실적과 사업 현황에도 주목하고 있다. AI 연산용 반도체와 메모리, 인쇄회로기판(PCB), 광통신 칩, 반도체 검사장비 등에서 매출 성장과 수주 호조가 확인되고 있어서다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수요가 기업들의 실적과 생산능력 확충으로 이어지고 있다는 분석이다.

반도체 업종은 3분기 전망에서도 실적 개선이 두드러진다. 10월 23일까지 1~3분기 실적 전망을 발표한 기업 가운데 실적 개선이 예상되는 기업의 비중은 80%를 웃돌았다. 컴퓨터 하드웨어와 반도체, 화학, 비철금속, 의약·바이오 등이 상대적으로 양호한 성적을 거둔 것으로 나타났다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=인터넷.  2026.10.26 chk@newspim.com

자금 흐름도 주목할 대목이다. 시장 조정으로 신용융자 잔액이 감소하고 일부 인기 기술주에서 자금이 빠져나갔지만, 최근에는 시장 대표지수를 추종하는 광역 ETF에 자금이 유입되고 있다.

10월 23일에는 액티브 ETF 18종의 판매도 시작됐다. 상품별 모집 한도는 20억 위안으로, 한도가 모두 채워질 경우 약 360억 위안의 자금 유입이 가능하다. 기업들의 자사주 매입과 배당 확대도 투자심리 A주 증시 안정에 힘을 보태고 있다.

다수의 증권 기관들은 최근 조정으로 주가가 상당 부분 저평가된 만큼 기술적 반등이 나타날 가능성이 있다고 진단한다. 둥우증권은 현재 시장이 밸류에이션과 수급, 투자심리 측면에서 바닥권의 특징을 보이고 있다고 분석했다. 지수 변동성이 높아지고 거래 과밀도가 완화된 데다 ETF 자금 유입이 이어지고 있어 단기 반등 여건이 다져지고 있다는 설명이다.

화시증권도 펀드 운용 비중과 투자심리 관련 지표가 바닥권으로 내려오고 매도 압력이 점차 약해지고 있다며 A주에 대한 지나친 비관론을 경계했다. 또 화진증권은 단기 바닥권에서 과도하게 하락한 기술 성장주와 일부 경기민감 업종에 주목할 필요가 있다고 밝혔다.

다만 반등이 추세적인 상승으로 이어질지는 여전히 불투명한 상황이다. 미국 금리 전망과 국채금리 움직임, 지정학적 긴장 등 대외 변수가 주식 투자 심리를 제약하고 있기 때문이다. A주 증시가 반등하더라도 지수 등락과 업종별 순환매가 반복될 수 있다는 전망도 나온다.

핑안증권은 중국 경제의 안정적인 흐름과 정책 지원, 상장사 실적 개선이 시장을 뒷받침할 긍정적 요인이라고 평가했다. 특히 3분기 실적 발표가 본격화하면서 시장의 관심이 유동성 기대에서 실제 기업 실적 검증으로 옮겨갈 것으로 전망했다.

결국 중국 A주 시장의 바닥 여부를 판단할 핵심 변수는 반등의 지속성과 기업 실적에 달린 것으로 보인다. 거래대금 증가와 장기 자금 유입이 이어지고 반도체 등 주도 업종의 실적 개선이 확인된다면 회복세가 힘을 받을 수 있다. 반면 대외 충격이 확대되거나 실적 개선이 일부 업종에 국한될 경우, 당분간 횡보 장세가 이어질 것이라고 전문가들은 내다본다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
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李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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