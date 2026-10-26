맘스터치, 카자흐스탄 진출...중앙아시아 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치가 26일 신라인 그룹과 손잡고 카자흐스탄에 진출한다고 밝혔다
- 양사는 향후 10년간 카자흐스탄에 50개 이상 매장을 열 계획이다
- 맘스터치는 내년 상반기 1호점을 열고 인접국 진출도 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 맘스터치가 카자흐스탄 종합식품기업 신라인 그룹의 외식 전문 법인과 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 카자흐스탄에 진출한다고 26일 밝혔다. 지난해 MF 계약을 맺은 우즈베키스탄에 이어 중앙아시아 두 번째 거점이다.
양사는 향후 10년간 50개 이상 매장 개설을 목표로 한다. 이번 계약에는 인접국 키르기스스탄 시장도 포함됐으며, 맘스터치는 카자흐스탄 안착 후 키르기스스탄 등 인접 시장 진출을 단계적으로 검토할 방침이다.
신라인 그룹은 1995년 설립된 중앙아시아 대표 종합식품기업으로, 중앙아시아 아이스크림 시장 점유율 40% 이상으로 1위를 차지하고 있다. 국내 편의점 브랜드를 현지에 도입해 알마티 중심으로 70여 개 점포를 운영한 경험도 갖췄다.
맘스터치는 국민의 약 70%가 무슬림인 카자흐스탄에서 닭고기 수요가 높다고 보고 치킨버거와 치킨, 피자를 함께 파는 'QSR 플랫폼'을 앞세울 계획이다.
맘스터치 관계자는 "내년 상반기 현지 1호점 오픈을 목표로 준비 중이며, 카자흐스탄을 성공적인 중앙아시아 사업 거점으로 육성해 나가겠다"며 "중동과 유럽을 연결하는 '실크로드' 시장 내 브랜드 안착을 본격화해 글로벌 사업 확장에 속도를 낼 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com