풀무원, 창사 첫 공항 면세점 브랜드관 오픈

AI 핵심 요약beta
- 풀무원식품은 26일 김포공항 면세점에 첫 브랜드관을 열었다
- 김치·김·국탕류와 올가홀푸드 선물용 제품을 선보였다
- 풀무원은 다른 공항 면세점 입점과 글로벌 고객 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원식품은 롯데면세점이 운영하는 김포국제공항 출국장 면세점 DF1 구역에 풀무원 브랜드관을 열었다고 26일 밝혔다. 풀무원이 공항 면세점에 자체 브랜드관을 연 것은 창사 이래 처음이다.
롯데면세점이 K-푸드에 대한 관심과 외국인 관광객 증가에 맞춰 식품 브랜드 유치를 추진해 왔고, 글로벌 고객 접점 확대를 모색하던 풀무원의 전략과 맞물려 입점이 성사됐다.
매장에는 외국인 관광객이 기념품으로 많이 찾는 김치, 김, 국탕류를 중심으로 들기름 볶음김치, 전라도식 썰어담은김치, 사골 한우곰탕, 얼큰 소고기무국 등 개당 500g 내외 제품을 배치했다. 풀무원 노을해심 김 선물세트와 올가홀푸드의 샌드웨이퍼, 참기름, 들기름 등 선물용 제품도 선보였다.
천영훈 풀무원식품 대표는 "창사 이래 처음으로 공항 면세점에 브랜드관을 오픈하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "향후 다른 공항 면세점에도 추가 입점하며 풀무원의 지속가능 가치가 담긴 K-푸드를 더 많은 글로벌 고객에게 알려 나갈 계획"이라고 밝혔다.
풀무원은 지난달 풀무원푸드앤컬처가 운영을 시작한 김포공항 '스카이허브라운지 프리미엄'과도 협업해 공항 이용객 경험을 높일 계획이다.
fineview@newspim.com