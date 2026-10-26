전국 광역 단체장 10월 26일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추경호 등 광역단체장들이 26일 재난회의와 정책일정을 진행했다
- 이철우 등 시도지사들이 추도식과 투자협약식 등에 참석했다
- 전재수 등 단체장들이 관광정상회의와 지역 현안을 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추경호 대구광역시장
- 가을철 재난안전 추진상황 대책 회의(13:30 산격청사 대회의실)
- 2026 인구이슈 대구포럼(14:30 경북대 나이팅게일홀)
- 시장, 구청장·군수 정책회의(18:00)
▲이철우 경북도지사
- 박정희 대통령 서거 47주기 추도식(10:30 구미 박정희대통령 생가)
- 2026 고위직 대상 폭력예방교육(14:00 다목적홀)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (08:30 종합상황실)
- 소나무재선충병 방제사업지 방문 (13:20 익산)
- 전북핀테크지원센터 개소식 (14:30 전북테크비즈센터)
- (주)원익로보틱스 투자협약식 (16:50 회의실)
▲우상호 강원도지사
-제9회 강원농업인가족 한마음 대회 (11:00 도 농업인단체회관)
-강원문화재단 이사장 임명장 수여식(14:00 통상상담실)
▲신용한 충북지사
-충북도 대표단 베트남 방문(베트남)
▲전재수 부산시장
- 제1회 부산광역시의회 이음정책포럼( 14:00 시의회 대회의실)
- 임용장 수여식-신임 기획조정실장(14:30 의전실)
- 제2회 글로벌도시관광서밋 시장회담( 16:00 파라다이스 호텔)
- 제2회 글로벌도시관광서밋 양자면담(17:30 파라다이스 호텔)
- 제2회 글로벌도시관광서밋 환영만찬(18:00 파라다이스 호텔)
▲박완수 경남지사
- 2026 여수세계섬 박람회( 12:00 여수세계섬박람회장)
▲허태정 대전시장
-주간업무회의(9:00 중회의실)
-대전청년미래센터 개소식(11:00 청충나들목)
-대전형 필수공공보건의료체계 구축 포럼(13:30 호텔ICC)
-자치구 상생공감투어(대덕구)(14:30 한남대 서의필홀)
▲조상호 세종시장
-세종시의회 제109회 정례회 3차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
-2026 AIDC 기술 세미나(13:30 세종중앙타운)
-2026년 충무훈련 최초상황보고 회의(14:30 충무상황실)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천 미래산업 브리핑 (10:00 대회의실)
- 인천 반려동물 센터 개소식 (14:00 반려동물 센터)
▲박수현 충남지사
-해외 순방
[전국 종합=뉴스핌]
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