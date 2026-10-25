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2026 오송화장품뷰티엑스포 성료...K-뷰티 도약의 장으로

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  • 충북도는 25일 오송화장품뷰티엑스포에 254개 기업이 참가했다고 밝혔다
  • 엑스포는 수출상담액 2억6982만달러와 계약 추진액 9695만달러를 기록했다
  • 37개국 바이어 529명이 참여해 충북 화장품의 수출시장 가능성을 확인했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출계약 9695만 달러 체결…관람객 1만7400명 방문

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 오송에서 열린 화장품·뷰티 전문 전시회가 9700만 달러에 가까운 계약 추진 실적을 거두며 수출시장 개척 가능성을 확인했다.

충북도는 지난 22~24일 청주 오스코(OSCO)에서 열린 '2026 오송화장품뷰티엑스포'에 국내외 254개 기업이 참가하고 관람객 1만7400여 명이 방문했다고 25일 밝혔다.

2026 오송화장품뷰티엑스포수출상담회장. [사진=충북도] 2026.10.25 baek3413@newspim.com

이번 엑스포에서 집계된 수출상담액은 2억6982만 달러, 계약 추진액은 9695만 달러다. 수출상담액은 지난해보다 14.3%, 계약 추진액은 0.8% 각각 증가했다. 

해외 바이어는 37개국에서 초청한 200명과 현장 등록자 329명 등 모두 529명이 참가했다. 참가기업은 당초 목표인 240개사를 넘어섰으며, 해외 참가기업도 지난해 6개사에서 올해 25개사로 늘었다.

참가기업들은 현장에서 해외 바이어와 제품 공급 및 수출 가능성을 논의했다. 한 참가기업 대표는 대형 바이어와 직접 만나 현장 계약 3건을 체결했다고 밝혔다.

또 다른 참가기업은 상담 이후 수개월에 걸쳐 거래가 성사되는 사례도 있다며 지속적인 바이어 네트워크 구축을 엑스포의 성과로 꼽았다.

산업 전문 프로그램도 운영됐다. 바이오코스메틱 컨퍼런스와 전문 세미나에는 산업 관계자와 전문가 300여 명이 참석해 화장품 기술과 시장 동향을 공유했다.

일반 관람객을 대상으로는 인공지능(AI) 피부 진단, 퍼스널컬러·두피 진단, 네일 컬러링, DIY 화장품·향수 만들기 등 체험 프로그램이 마련됐다. 이번 행사에서는 국제전시회 공인을 위한 한국전시산업진흥회의 현장 실사도 진행됐다. 

신용한 충북지사는 "오송·오창·음성을 중심으로 형성된 탄탄한 화장품·뷰티산업 생산 기반을 글로벌시장 진출의 전진기지로 육성해 충북을 대한민국 화장품 생산·수출 2위의 핵심 거점으로 도약시키겠다"며 " 세계가 먼저 찾아오는 K-뷰티의 중심 충북을 만들어 명실상부한 대한민국 최고의 화장품·뷰티엑스포로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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펜싱 구본길, 25년 선수 생활 마침표 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 올림픽 금메달 3개와 아시안게임 금메달 6개를 목에 걸었던 한국 펜싱 남자 사브르의 전설 구본길(37)이 25년간의 선수 생활을 마무리했다. 구본길은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 전국체육대회를 끝으로 25년간 이어온 선수 생활을 마무리했다"며 현역 은퇴를 발표했다. [서울=뉴스핌] 파리 올림픽 펜싱 사브르 국가대표로 활약했던 구본길. [사진=대한체육회] 지난 5월 인천에서 열린 SK텔레콤 그랑프리를 끝으로 태극마크를 내려놓은 구본길은 이달 16일부터 21일까지 열린 제107회 전국체육대회에 부산광역시청 소속으로 출전했다. 남자 일반부 개인전과 단체전을 마지막으로 선수 생활에 마침표를 찍었다. 2008년 성인 국가대표로 발탁된 구본길은 18년간 한국 남자 사브르의 중심에서 활약했다. 한때 개인 세계랭킹 1위에 올랐으며, 올림픽과 아시안게임 등 주요 국제대회에서 수많은 메달을 수확했다. 특히 2012 런던, 2020 도쿄, 2024 파리 올림픽에서 남자 사브르 단체전 금메달을 획득하며 3연패를 이끌었다. 2016 리우데자네이루 대회에서는 남자 사브르 단체전이 열리지 않았다.  아시안게임에서도 뚜렷한 발자취를 남겼다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 남자 사브르 개인전 3연패를 달성했다. 단체전에서도 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회까지 3회 연속 정상에 올랐다. 아시안게임 통산 금메달은 6개다. 남자 수영 박태환, 여자 펜싱 남현희 등과 함께 한국 선수 역대 최다 금메달 타이기록을 보유하고 있다. 세계선수권대회에서는 단체전 금메달 4개를 차지했고, 아시아선수권대회에서도 개인전 7개와 단체전 10개를 포함해 총 17개의 금메달을 목에 걸었다. 선수 생활을 마친 구본길은 지도자 등 새로운 역할을 통해 한국 펜싱 발전에 기여하겠다는 계획이다. football1229@newspim.com 2026-10-25 14:42
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