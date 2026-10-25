청주 오송역 1층서 불…인명 피해 없어

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 25일 오후 충북 청주 오송역 1층 공조실에서 불이 나 기계 일부가 탔으나 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

소방당국에 따르면 이날 오후 2시 44쯤 청주시 흥덕구 오송읍 KTX 오송역 1층에서 연기가 난다는 신고가 접수됐다.

화재 진압 훈련 모습.사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌db]

신고를 받고 현장에 출동한 소방당국은 인력과 장비를 투입해 불을 모두 껐다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

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