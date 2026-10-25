부캉이 머문 부산 북항에 기름 유출한 유조선 적발

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약 87ℓ 기름 유출 확인

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 흑상어 '부캉이'가 머물고 있는 부산 북항 바다에 떠있는 기름의 출처가 하루 만에 밝혀졌다.

부산해양경찰서는 부산 북항 친수공원 인근 해상에서 발생한 기름 유출 사고의 유출 선박을 약 24시간 만에 적발했다고 25일 밝혔다.

부산해양경찰서가 지난 23일 부산 북항 친수공원 인근 해상에서 발생한 해양오염 사고와 관련해 기름을 유출하고도 신고하지 않은 유조선을 적발하고 조사하고 있다.[사진=부산해양경찰서] 2026.10.25

해경에 따르면 지난 23일 낮 12시 23분께 부산 북항 친수공원 인근 해상에서 기름이 보인다는 신고를 접수하고 긴급 방제에 나섰다.

해경은 부산시와 해양환경공단 부산지사, 부산항만공사, 부산시설공단 등 관계기관과 함께 선박 8척과 인력 40여 명을 투입했다. 확산 방지와 유출유 회수, 분산 작업을 벌여 같은 날 오후 6시 30분께 방제를 마쳤다.

해경은 방제와 함께 주변 선박을 탐문하고 해상교통관제센터(VTS) 항적과 폐쇄회로(CC)TV를 확인했다. 해상에서 채취한 기름 시료와 선박 시료에 대한 유지문 분석도 진행했다.

그 결과 한 유조선의 유류 이송 호스에서 기름 약 87ℓ가 유출된 사실을 확인했다. 해상 유출유와 해당 선박에서 채취한 시료의 성분 특성도 일치했다.

해경 조사에서 해당 선박은 기름 유출 사실을 신고하지 않은 것으로 드러났다. 유출 행위자는 조사 과정에서 관련 사실을 인정한 것으로 알려졌다.

해경은 정확한 유출 경위와 관련 법 위반 여부를 추가로 조사한 뒤 법에 따라 조치할 방침이다.

news2349@newspim.com