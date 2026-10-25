경기도교육청 '경기독서인문교육 오늘 그리고 내일' 행사 개최

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학교 현장 교사들의 목소리를 바탕으로 경기 독서교육의 대전환 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 지난 24일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션센터에서 '2026 경기독서인문교육 오늘 그리고 내일' 행사를 개최했다고 25일 밝혔다.

경기도교육청은 지난 24일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션센터에서 '2026 경기독서인문교육 오늘 그리고 내일' 행사를 개최했다. [사진=경기도교육청]

도교육청에 따르면 '수업을 읽고, 경험을 나누고, 함께 성장하다'를 주제로 열린 이번 행사에는 도내 교사, 사서교사, 사서 등 독서교육 현장 전문가 600여 명이 참석해 독서교육 실천 경험을 공유하고 발전 방향을 모색했다.

이번 행사는 기존의 강연과 관람 위주 방식에서 벗어나 교사들이 직접 발표자와 참여자로 나서는 참여형 축제로 운영됐다. 특히 수업 결과뿐만 아니라 과정 속 고민과 경험을 나누며 교원 간 배움과 성장을 촉진하는 데 초점을 맞췄다.

행사는 강원국 작가 초청 강연을 비롯해 독서교육 실천 사례 나눔 및 정책 제안, 활동 결과물 전시 등으로 진행됐다.

1부에서는 강원국 작가의 강연과 대화를 통해 'RAS(독서·예술·스포츠) 경기문예체교육' 정책과 독서교육의 의미를 되새기고 학생들이 읽기를 통해 생각을 확장할 수 있는 교육 방향을 논의했다.

2부에서는 초등 35개, 중등 32개 등 총 67개 주제별 실천 사례 나눔이 이어졌다. 교사들은 관심 있는 원탁테이블에 앉아 RAS 연계 활동, 독서 토의·토론, 책쓰기, 디지털·AI 연계 독서 등 현장의 다양한 교육 사례를 공유했다.

행사장에 마련된 '독서교육 갤러리'에서는 도내 82개교(팀)의 활동 결과물이 전시됐다. 학생들이 직접 만든 책, 협동 그림책, 교과 연계 문학작품집을 비롯해 3D 프린팅 제작물, AI 활용 문학 영상, 사제동행 창작시, 북큐레이션 및 북트레일러 등이 선보였다.

이종윤 경기도교육청 라스교육과장은 "현장 교사들이 서로의 실천을 통해 독서교육의 새로운 가능성을 발견하는 뜻깊은 자리였다"며 "학교 현장의 다양한 실천이 확산되도록 지원하고 교사들의 목소리를 바탕으로 경기 독서교육의 대전환을 추진하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com