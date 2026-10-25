옛 경인고속도로 인천방향 도화진출로 축소· 이동…2개→1개차로· 혼잡 예상

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인천대로 일반화사업 구간 [위치도=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =옛 경인고속도로 도화나들목(IC) 인천 방향 도화진출로가 오는 30일부터 기존 2개 차로에서 1개 차로로 줄어든다.

인천시 종합건설본부는 인천대로 일반화 1단계 사업 공사로 인해 오는 30일 오후 1시부터 도화나들목 진출로를 축소·이동 운영한다고 25일 밝혔다.

차로 축소는 도화소교에서 시작되며 기존 2개 차로가 1개 차로로 줄어들고 진출로 위치도 변경된다.

인천시는 기존 진출로 부지를 공사구간으로 전환하고 도화대교 교량 구조물 철거 등 후속 공사를 진행할 계획이다.

인천시는 차로 축소로 출퇴근 시간대 교통 혼잡이 예상된다며 운전자들의 주의와 교통 정체가 발생하면 방축고가교를 지나 도화구역 방면으로 연결되는 주안산단 진출로를 이용해 우회해 줄 것을 당부했다.

인천시는 옛 경인고속도로를 일반도로로 전환하는 인천대로 일반화 사업을 통해 도심을 가로막았던 방음벽과 옹벽을 철거하고 단절된 원도심을 녹지와 보행 중심의 공간으로 재편하고 있다.

인천대로 1단계 인천기점~주안산업단지(4.81km) 구간은 내년 말 준공 예정이다.

이한남 인천시 종합건설본부장은 "공사 기간 시민 불편을 최소화하고 안전한 교통환경 속에서 후속 공사가 차질 없이 진행되도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com