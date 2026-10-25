부산시, 부캉이 카카오톡 이모티콘 무료 배포…시정 소식 전달 강화

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공무원 제작 모션 이모티콘 소통 확대

30일 사용 가능, 시민 참여 유도 콘텐츠

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북항에 스타 흑상어 '부캉이'를 카카오톡 이모티콘으로 만날 수 있게 됐다.

부산시는 26일 오후 2시부터 카카오톡 이모티콘 '샤플루언서 부캉이 부산왔데이!' 16종을 선착순 5만명에게 무료로 배포한다고 25일 밝혔다.

카카오톡 이모티콘 샤플루언서 부캉이 부산왔데이![사진=부산시] 2026.10.25

이모티콘은 부산시 공식 카카오톡 채널을 새로 추가한 이용자에게 제공된다. 다운로드한 날부터 30일간 사용할 수 있다.

이번 이모티콘은 시 공무원들이 직접 제작했다. 일상 대화에서 자주 쓰는 표현과 부캉이의 표정·동작을 움직이는 이미지로 구성했다.

시는 이모티콘을 통해 공식 카카오톡 채널 이용자를 늘리고, 시정 소식을 시민에게 전달하는 접점을 확대할 계획이다.

이모티콘 이미지는 부산시 누리집의 '디지털 굿즈' 메뉴에서도 무료로 내려받을 수 있다. 내려받은 이미지는 사용 기한 없이 스마트폰이나 컴퓨터 배경화면, 출력용 스티커 등으로 활용할 수 있다.

부캉이는 부산시 명예홍보대사로 위촉돼 공식 사회관계망서비스와 유튜브 콘텐츠 등에 활용되고 있다.

시는 시민 제안을 바탕으로 부캉이가 부산 명소를 찾아가는 인공지능 영상 '부캉이 어디가!'도 제작해 순차적으로 공개하고 있다.

오미경 대변인은 "시민들이 일상 대화에서 부캉이와 함께할 수 있도록 이모티콘을 마련했다"며 "앞으로도 부캉이를 활용한 콘텐츠로 시정 소식을 친근하게 알리겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com