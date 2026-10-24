원유민, 아시아패럴림픽위원회 선수위원 당선…IPC 선수위원과 겸임

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 국제패럴림픽위원회(IPC) 선수위원회 원유민(38·BDH 파라스 노르딕스키팀) 부위원장이 아시아패럴림픽위원회(APC) 선수위원으로도 활동한다.

대한장애인체육회는 24일 원유민이 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 기간인 지난 18일부터 23일까지 진행된 APC 선수위원 선거에서 당선됐다고 밝혔다. 임기는 2026년부터 2030년까지 4년이다.

[서울=뉴스핌] 원유민. [사진=대한장애인체육회] 2026.10.24 football1229@newspim.com

원유민은 지난 2024년 IPC 선수위원으로 선출된 데 이어 이번 APC 선수위원 선거에서도 당선되며 국제 장애인스포츠 무대에서 활동 영역을 넓혔다. 앞으로 두 국제기구의 선수위원을 겸임하며 장애인 선수들의 권익 증진을 위한 활동에 나선다.

APC 선수위원회는 아시아 지역 장애인 선수들의 의견을 대표하고, 선수들 요구가 장애인스포츠 정책과 운영에 반영되도록 하는 역할을 담당한다.

이번 APC 선수위원 선거에서는 원유민을 포함해 우즈베키스탄, 일본, 중국, 홍콩 선수 등 총 5명이 선출됐다.

원유민은 네 살 때 교통사고로 두 다리를 잃었고, 12세에 캐나다로 이주해 휠체어농구 선수로 활동했다.

2016 리우데자네이루 패럴림픽에서는 캐나다 국가대표로 출전했다. 이후 2017년 한국 국적을 회복하고 노르딕스키로 종목을 전향했다.

2022 베이징 동계 패럴림픽과 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽에서는 한국 국가대표로 출전했다.

원유민은 당선 후 "대한민국 선수들을 비롯해 투표에 참여하고 지지를 보내주신 아시아 각국 선수들에게 진심으로 감사드린다"며 "IPC와 APC 선수위원을 겸임하는 만큼 국제패럴림픽위원회와 아시아 지역 간 소통을 강화하는 가교 역할을 하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

이어 "선수들의 다양한 의견과 필요한 점을 파악하고, 이를 APC 집행위원회와 관계 기구에 전달하는 실질적인 소통창구를 마련하겠다"고 덧붙였다.

football1229@newspim.com