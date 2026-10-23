[2026AG] 장애인 육상 장민호, 400m 세계신기록으로 대회 2관왕 달성

AI 핵심 요약beta
- 장민호가 23일 장애인육상 400m에서 세계신기록을 세웠다
- 장민호는 46초24로 우승하며 아시안패러게임 2관왕에 올랐다
- 한국 장애인육상 세계신기록은 16년 만에 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 장애인 육상의 '희망의 스프린터' 장민호(안양시청)가 세계신기록을 작성하며 생애 첫 아시안패러게임에서 2관왕에 올랐다. 한국 장애인 육상에서 세계신기록이 나온 것은 무려 16년 만이다.
장민호는 23일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 육상 남자 400m(스포츠등급 T13) 결선에서 46초24로 가장 먼저 결승선을 통과했다.
장민호의 기록은 2024년 고베 세계장애인육상선수권에서 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 세운 종전 세계기록 46초44를 0.20초 앞당긴 대기록이다. 자신의 종전 최고기록인 46초47도 0.23초 단축했다.
은메달은 후쿠나가 료타(일본·47초98), 동메달은 짜끄린 담무니(태국·50초03)가 차지했다.
이날 오전 예선에서 50초92로 전체 2위에 올라 결선에 진출한 장민호는 5레인에서 힘차게 출발했다. 초반부터 빠른 속도로 경쟁자들을 따돌린 그는 200m 지점부터 선두로 치고 나갔다. 마지막 직선주로에서도 속도를 유지한 장민호는 압도적인 격차로 결승선을 통과하며 세계신기록을 완성했다.
한국 장애인 육상에서 세계신기록이 탄생한 것은 2010년 6월 스위스 아르본 대회에서 홍석만이 남자 800m를 1분34초91에 주파한 이후 처음이다.
장민호는 앞서 지난 20일 열린 남자 100m에서도 금메달을 획득했다. 당시 예선에서 10초61로 아시아신기록을 세운 그는 결선에서 10초48로 기록을 다시 단축하며 정상에 올랐다. 이번 400m 우승으로 대회 두 번째 금메달을 목에 걸었다.
특히 장민호는 한국 스포츠 역사에서도 특별한 이정표를 세운 선수다. 그는 지난달 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성 및 남자 1600m 계주 국가대표로 출전했다. 한 달 뒤 같은 도시에서 열린 아시안패러게임까지 참가하면서 한국 선수 최초로 두 대회 무대를 모두 밟았다.
장민호는 지난해부터 시력이 급격히 나빠지면서 시야가 점차 좁아지는 유전질환인 망막색소변성증으로 시각장애 판정을 받았다. 하지만 선수 생활을 포기하지 않았다. 올해 아시안게임 대표 선발전을 겸한 전국육상선수권 남자 400m에서 3위에 올라 계주 국가대표로 선발됐다. 동시에 장애인 육상에서도 시각장애 스포츠등급 T13을 받아 아시안패러게임 출전권을 확보했다.
장민호는 100m 우승 직후 "항상 최고 기록을 목표로 달리기 때문에 이번에도 최고 기록을 목표로 달리겠다"라고 다짐했다. 그리고 사흘 뒤 400m 세계신기록으로 자신의 약속을 지켰다.
한편 같은 날 열린 남자 곤봉던지기(F32) 결선에서는 강외택(43·경상남도장애인육상연맹)이 33m91을 기록하며 은메달을 획득했다.
wcn05002@newspim.com