포천문화관광재단, '포천관광 전국사진 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천문화관광재단은 23일 전국사진 공모전을 개최한다고 밝혔다.
- 포천 사계절 관광 사진을 11월 10일까지 누구나 출품할 수 있다.
- 총상금 1300만원으로 수상작 89점은 12월 전시된다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천문화관광재단은 포천의 관광자원을 발굴하고 홍보하기 위해 '2026 제2회 포천관광 전국사진 공모전'을 개최한다고 23일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 포천문화관광재단이 주최하고 한국사진작가협회 포천지부가 주관한다.
지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로 포천의 관광자원을 사진예술로 재조명하고 지역의 문화적 가치와 관광 매력을 알리기 위해 마련됐다.
공모 대상은 2025년 4월 1일부터 현재까지 촬영한 포천의 사계절 관광 사진이다. 국내외에 발표되지 않은 작품이어야 하며 포천의 관광자원을 홍보할 수 있고 미풍양속에 어긋나지 않는 사진이면 누구나 출품할 수 있다.
드론으로 촬영한 사진은 출품할 수 없다. 인공지능(AI)을 활용해 합성하거나 보정한 사진도 입상에서 제외된다.
이번 공모전의 총상금은 1300만 원으로 금상 1점에 200만 원, 은상 2점에 각 70만 원, 동상 2점에 각 50만 원, 가작 4점에 각 15만 원이 수여된다.
이 밖에 입선 80점에는 각 10만 원의 상금이 지급되며 선정 작품은 모두 89점으로 재단은 지난해보다 시상 규모와 선정 작품 수를 확대했다.
작품 접수 기간은 11월 10일까지다. 출품은 한국사진작가협회 포천지부를 통해 진행되며 공개심사는 11월 16일 포천반월아트홀 전시장에서 열린다.
심사 결과는 11월 19일 포천문화관광재단과 한국사진작가협회 홈페이지를 통해 발표된다.
수상작 전시는 12월 2일부터 6일까지 포천반월아트홀 전시장에서 진행된다. 시상식은 12월 2일 오후 3시 전시 개막식과 함께 열린다.
이중효 포천문화관광재단 대표이사는 "올해로 2회째를 맞는 포천관광 전국사진 공모전을 통해 포천의 아름다운 자연경관과 역사·문화자원이 다양한 시선으로 재발견되기를 기대한다"며 "사진에 담긴 포천의 새로운 매력과 가치를 전국에 알리고 포천 관광에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
공모전과 관련한 자세한 사항은 포천문화관광재단과 한국사진작가협회 홈페이지에서 확인할 수 있다. 출품 문의는 한국사진작가협회 포천지부로 하면 된다.
asj7376@newspim.com