언차일드, 11월 5일 '팅팅'으로 컴백…7개월 만의 귀환

AI 핵심 요약beta
- 언차일드는 23일 두 번째 디지털 싱글 컴백 일정을 공개했다
- 언차일드는 27일부터 콘셉트 포토와 티저를 순차 공개한다
- 언차일드는 11월 5일 오후 6시 신곡 팅팅을 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드가 오는 11월 5일 두 번째 디지털 싱글 '팅팅(TiNG TiNG)'을 발매하고 7개월 만에 돌아온다.
언차일드는 23일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'의 스케줄러를 공개하고 오는 11월 5일 컴백을 향한 카운트다운에 돌입했다.
공개된 스케줄러는 게임 속 퀘스트 화면을 연상시키는 구성과 통통 튀는 컬러로 눈길을 끈다. 언차일드를 대표하는 심볼인 청개구리 캐릭터를 중심으로 게임 요소를 곳곳에 배치해 엉뚱하고 유쾌한 '별종 히어로' 콘셉트를 개성 있게 담아냈다.
스케줄러에 따르면 언차일드는 오는 27일 콘셉트 포토를 시작으로 두 편의 뮤직비디오 티저를 차례로 오픈하며 신보의 분위기를 구체화한다. 여기에 '레디, 셋, 팅팅(Ready, Set, TiNG TiNG)'과 '플래시몹(FLASH MOB)' 등 정체가 아직 공개되지 않은 콘텐츠도 예고돼 팬들의 호기심을 자극한다.
언차일드는 '팅팅'을 통해 자신들만의 독특한 히어로 서사를 본격적으로 펼칠 예정이다. 앞서 현실에 나타난 이상 징후에 맞서는 '별종 히어로'라는 기발한 설정과 예측을 비껴가는 티저 콘텐츠로 독특한 세계관을 드러낸 바 있다. 이번 스케줄러 역시 그 연장선에서 기존에 보여준 설정과 분위기를 자연스럽게 이어가며 컴백을 향한 기대를 높인다.
틀에 얽매이지 않는 발상과 자유분방한 매력으로 자신들만의 색깔을 보여준 언차일드는 평범함을 벗어난 콘셉트와 음악으로 팀의 정체성을 이어갈 예정이다. 7개월 만에 돌아오는 언차일드가 이번 활동을 통해 펼쳐갈 행보에도 관심이 쏠린다.
한편, 언차일드의 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'은 오는 11월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com