방탄소년단 정국 '3D', 뮤직비디오 3억뷰 돌파…통산 두 번째

AI 핵심 요약beta
- 정국은 23일 ‘3D’ 뮤직비디오 유튜브 3억 뷰를 돌파했다
- ‘세븐’에 이어 솔로 작품 중 두 번째 3억 뷰를 기록했다
- ‘3D’는 빌보드 핫100 5위 등 글로벌 차트에서 성과를 냈다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단 정국의 솔로 싱글 '3D (feat. Jack Harlow)' 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.
지난 2023년 9월 발매된 정국의 두 번째 솔로 싱글 '3D (feat. Jack Harlow)'의 뮤직비디오가 23일 오전 2시 10분경 유튜브 3억 조회 수를 넘었다. 첫 번째 솔로 싱글 '세븐(Seven)(feat. Latto)'에 이어 통산 두 번째 3억뷰 작품이다.
뮤직비디오는 감각적인 카메라 무빙과 컷 전환으로 극강의 세련미를 풍긴다. 계단과 거울을 활용해 차원을 넘어 사랑하는 '너'를 보고 싶다는 메시지를 은유적으로 표현한 연출이 신선하다. 피처링에 참여한 잭 할로우(Jack Harlow)가 영상에 직접 등장해 큰 화제를 모으기도 했다.
'3D (feat. Jack Harlow)'는 타격감 있는 리듬과 반복되는 캐치한 사운드가 귀를 사로잡는 R&B 팝 곡이다. 미니멀한 악기 구성과 정국의 매력적인 목소리가 조화를 이룬다. 2000년대 중반의 힙합과 댄스를 기반으로 한 올드스쿨풍의 사운드를 정국의 색깔로 소화했다.
전 세계 주요 음악시장에서도 좋은 성과를 거뒀다. '3D'는 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 송 차트(2023년 10월 14일 자) '핫 100' 5위로 진입해 9주간 차트에 머물렀다. 이와 함께 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 1위를 석권했다. 영국 오피셜 싱글 차트에서는 5위로 진입해 8주 동안 순위권에 들었다.
한편 정국은 '3D'를 포함해 '세븐(feat. Latto)', '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)'까지 총 3편의 억 대 뮤직비디오 보유중이다.
moonddo00@newspim.com