서울중수청, '금융기관 AI 해킹' 수사 불개시 결정…"경찰이 계속 수사"

AI 핵심 요약beta
- 서울중수청은 23일 금융기관 AI 해킹 사건 수사를 개시하지 않기로 결정했다
- 경찰의 기존 수사와 해외 유관기관 간 국제 공조가 진행 중인 점을 고려했다
- 신한·KB국민·하나은행 해킹 사건은 경찰이 계속 수사할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수사 진행 상황·국제 공조 등 고려
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울지방중대범죄수사청이 금융기관 인공지능(AI) 해킹 사건에 대해 수사를 개시하지 않기로 결정했다. 경찰이 중수청 출범 이전부터 수사해 온 사건으로, 수사 진행 상황과 국제 공조 등을 고려해 경찰이 계속 수사하는 것이 적절하다고 판단했다.
서울중수청은 23일 기자단 공지를 통해 "지난 21일 금융기관 AI 해킹 사건과 관련해 경찰로부터 인지 통보를 받아 사건 내용 및 수사 진행 경과를 확인했다"며 이같이 밝혔다.
서울중수청은 사건을 검토한 결과 경찰이 수사를 이어가는 것이 타당하다고 판단했다. 경찰이 이미 상당 부분 수사를 진행한 데다 해외 유관기관과의 국제 공조도 이뤄지고 있다는 점 등을 종합적으로 고려했다는 설명이다.
서울중수청은 "본건은 경찰이 중대범죄수사청 개청일 전부터 수사에 착수한 사안"이라며 "수사가 상당 부분 진행됐고 해외 유관기관과 국제 공조도 진행 중인 점 등을 고려할 때 경찰에서 계속 수사함이 상당하다고 판단했다"고 설명했다.
이에 따라 서울중수청은 이날 경찰에 해당 사건에 대한 수사 불개시 방침을 공식 통보했다.
서울중수청은 "향후 금융기관 해킹 사건을 비롯한 사이버 테러 범죄에 대해 경찰과 적극 협력해 엄정 대응하겠다"고 강조했다.
이번 사건은 신한·KB국민·하나은행 등 금융사에 잇달아 인공지능(AI) 해킹 침해가 발생하면서 불거졌다. 경찰은 지난 21일 이번 사건이 '중대 사이버범죄'에 해당한다고 판단해 중수청에 사건 인지를 통보했다.
중수청법에 따르면 경찰은 중대범죄를 인지하면 즉시 중수청에 통보해야 한다. 중수청은 통보받은 사건에 대해 직접 수사할지 여부를 결정할 수 있다.
이날 중수청이 수사 불개시를 결정하면서 이번 사건은 경찰이 수사를 진행할 전망이다.
hong90@newspim.com