익산시, 청년창업가와 성장해법 '모색'…현장건의 시정 반영

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 23일 청년창업가 25명과 간담회를 개최했다
- 청년창업가들은 판로 확대와 경영 자문 강화를 건의했다
- 익산시는 제안을 내년도 창업 지원 정책에 반영할 계획이다
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내년도 창업 지원 정책에 의견 반영…교육·투자 유치·보육 단계별 지원 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 청년창업가들과 현장 소통을 통해 기업 운영의 어려움을 살피고 맞춤형 지원 정책 마련에 나섰다고 23일 밝혔다.
익산시는 이날 익산청년시청에서 지역 청년창업가 25명이 참석한 가운데 창업생태계 활성화와 기업 성장 방안을 논의하는 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 청년 기업인들이 사업 현장에서 겪는 애로사항을 직접 듣고 실효성 있는 지원 방안을 발굴하기 위해 마련됐다.
행사에는 '익산형 위드로컬 청년창업 지원사업' 참여기업 10곳과 '청년창업 액셀러레이팅 지원사업' 선정기업 15곳의 대표들이 참석했다.
참석자들은 시제품 홍보와 판로 확대, 전문가 경영 자문 및 멘토링 기회 확대, 지역 청년 인재 채용 연계망 구축 등을 주요 건의사항으로 제시했다.
정부 주관 공모사업과의 연계를 강화해 지역 기업이 전국 시장으로 진출할 수 있도록 지원해 달라는 의견도 나왔다.
특히 창업 초기 사업 방향 설정의 어려움을 해소하기 위한 지원과 박람회 참가 기회 확대, 청년 구직자와 기업을 연결하는 채용 플랫폼 마련 등에 관심이 모였다.
시는 간담회에서 나온 제안을 검토해 내년도 청년창업 지원 시책과 기업 육성 정책에 반영할 계획이다. 창업 교육부터 투자 유치, 판로 개척, 후속 보육까지 단계별 지원을 강화해 청년 기업이 지역에서 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.
lbs0964@newspim.com