조지훈 전주시장, 산업단지 중견기업 8곳과 간담회…현장 애로 해소

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장은 23일 팔복동 기업 대표들과 간담회를 개최했다
- 전주시는 산업단지 사업과 기업지원 정책, 정부 정책 정보를 공유했다
- 기업들은 경영 현안과 애로사항을 전달했고 시는 지원을 강화하기로 했다
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탄소산단·피지컬 AI 기업정책 소개…인허가 신속 처리·교통안전 개선 등 건의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장은 23일 시장실에서 팔복동 산업단지 주요 기업 대표·임원 등이 참석한 가운데 '산업단지 중견기업 간담회'를 개최했다.
전주시는 이번 간담회는 산업단지 주요 기업과의 소통을 강화하고 정부 경제정책 동향에 맞춰 기업 경영과 지자체 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다고 밝혔다.
행사에는 가온전선㈜, 모나리자, 비나텍㈜, ㈜삼양사, 셰플러코리아, ㈜창해에탄올, HS효성첨단소재㈜, ㈜휴비스 등 8개 기업이 참석했다.
간담회에서는 산업단지 주요 사업과 기업지원 정보를 공유하고 기업별 최근 동향과 시·유관기관의 협력이 필요한 현안을 논의했다.
시는 탄소소재 국가산업단지 입주 지원과 제1·2산업단지 재생사업, 피지컬 AI 산업 육성 등 민선 9기 기업정책을 소개했다.
아울러 2027년 정부 예산안과 '제3차 중견기업 성장촉진 기본계획' 등 기업들이 활용할 수 있는 정부 정책 정보도 공유했다.
참석 기업들은 수주 확대와 신기술 개발 등 주요 경영성과를 소개했다. 가온전선은 미국 빅테크 기업과 버스덕트 장기 공급계약을 체결하고 분기 최대 실적을 기록했으며 모나리자는 상반기 매출과 영업이익이 모두 증가했다.
비나텍은 올해 데이터센터용 슈퍼커패시터 약 2290억원 규모를 수주했고 삼양사는 자동차 내장재용 실리콘 PC 누적 판매량 1만t을 돌파했다.
셰플러코리아 전주공장은 전 세계에서 유일하게 전기차용 3열 베어링을 생산하고 있으며 창해에탄올은 코스닥 우량기업부에 지정됐다.
HS효성첨단소재는 초고강도 탄소섬유를 앞세워 미국 우주항공 시장 공략에 나섰으며 휴비스는 폴리에스터섬유를 중심으로 생산하며 흑자 기조를 이어가고 있다.
기업들은 생산·매출·고용 등 최근 경영 상황과 설비투자, 연구개발 등 향후 사업계획도 공유했다. 사업장 주변 환경 정비와 교통안전 대책, 설비 개선에 필요한 인허가의 신속한 처리 등 기업활동 과정에서 겪는 애로사항을 전달하고 지원을 요청했다.
시는 간담회에서 제기된 기업별 현안을 관계부서와 공유하고 지속적으로 관리할 방침이다. 정기적인 소통 창구를 운영해 기업 현장의 의견을 지원정책에 반영하고 산업단지 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 협력체계를 강화할 계획이다.
lbs0964@newspim.com