SC제일은행, 고액 자산가 대상 디지털 자산 투자전략 공유

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행은 23일 고액 자산가 대상 프라이빗 마스터클래스를 개최했다
- 글로벌 전문가들은 전통·디지털 자산시장 동향과 자산관리 전략을 공유했다
- 비트코인·이더리움·스테이블코인 전망과 국내 자산가 고려사항을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비트코인·이더리움·스테이블코인 시장 전망 제시
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 고액 자산가를 대상으로 글로벌 디지털 자산 시장 전망과 급변하는 금융환경에 대응하는 자산관리 전략을 공유했다.
SC제일은행은 23일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 프라이빗뱅킹(Priority Private) 고객을 초청해 '자산의 미래(The Future of Wealth)'를 주제로 프라이빗 마스터클래스를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 고액 자산가 고객에게 차별화된 자산관리 정보와 시장 분석을 제공하기 위해 마련됐다. 전통 자산뿐 아니라 디지털 자산 시장의 변화와 글로벌 금융환경에 대한 고객들의 관심을 반영해 글로벌 전문가들의 분석과 전망을 공유하는 자리로 구성됐다.
첫 번째 세션에서는 SC제일은행 투자전략 전문가가 '미국 중간선거 이후를 준비하는 자산관리 전략'을 주제로 발표했다. 거시경제 환경 변화와 전통 금융시장의 변동성에 대응하기 위한 자산배분 전략을 소개했다.
이어진 특별 세션에서는 스탠다드차타드(SC)그룹의 글로벌 디지털 자산 리서치 총괄인 제프 켄드릭(Geoff Kendrick)이 비트코인과 이더리움, 스테이블코인 등 주요 디지털 자산을 중심으로 글로벌 시장 동향과 전망을 설명했다.
켄드릭 총괄은 외환 및 거시경제 분석 경험을 바탕으로 SC그룹의 글로벌 디지털 자산 리서치를 이끌며 기관투자자와 글로벌 경영진에게 시장 분석을 제공해 온 전문가다.
아시아 디지털 자산 시장을 연구하는 타이거리서치의 김규진 대표도 '디지털 자산, 한국 자산가를 위한 시사점'을 주제로 발표했다. 국내 시장의 관점에서 디지털 자산 산업의 변화와 자산관리 과정에서 고려할 사항을 소개했다.
김지강 SC제일은행 Affluent부문장(부행장)은 "최근 고액 자산가 고객은 전통 자산뿐만 아니라 디지털 자산과 글로벌 금융시장의 변화를 폭넓게 이해할 수 있는 깊이 있는 정보와 분석을 필요로 하고 있다"고 말했다.
SC제일은행은 프라이빗뱅킹 고객을 대상으로 다양한 프리미엄 라이프스타일 프로그램도 운영하고 있다. 롯데백화점 에비뉴엘 쇼핑 제휴 혜택을 제공하며, 오는 11월에는 리버풀 FC와의 메인 파트너십을 활용한 축구교실과 갈라 디너 초청 행사 등을 진행할 예정이다.
리버풀 FC 싸커스쿨은 초등학생 자녀를 대상으로 구단 아카데미 코치진이 영어로 진행하는 프로그램이다.
SC제일은행 예금 등이 1억원 이상 순증가하고 투자상품을 1000만원 이상 신규 가입한 고객을 대상으로 하며, 신청은 11월 6일까지다. 모집 인원은 선착순 25명으로, 자세한 내용은 SC제일은행 모바일뱅킹 앱과 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com