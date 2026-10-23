'인천 흉기 난동' 최충락 구속 송치…살인미수 등 혐의

AI 핵심 요약beta
- 인천 남동경찰서는 23일 최충락을 살인미수 혐의로 구속 송치했다
- 최충락은 13일 구월동 상업시설에서 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 했다
- 경찰은 병원과 경찰에 대한 불만과 망상에서 범행한 것으로 파악했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 구월동 대형 상업시설에서 시민들에게 흉기를 휘둘러 10명을 살해하려 한 혐의를 받는 최충락(59)이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다.
인천 남동경찰서는 23일 최충락을 살인미수와 공공장소 흉기 소지 혐의로 인천지방공소청에 구속 송치했다고 밝혔다.
최충락은 이날 경찰서를 나서면서 취재진에게 "선의의 피해자들께 죄송하다"고 말했다.
선의의 피해자가 누구냐는 질문에는 "거기 있던 모든 사람들"이라고 답했다.
범행 장소로 사람이 많은 곳을 고른 이유와 범행 계획 등을 묻는 질문에는 답하지 않았다.
최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 인천 남동구 구월동의 한 대형 상업시설에서 이용객들에게 흉기를 휘둘러 10명을 살해하려 한 혐의를 받고 있다.
이 사건으로 8명이 다쳤으며 이 가운데 19세 여성은 현재까지 의식불명 상태이다.
최충락은 범행 당시 자기 손을 보호하기 위한 도구를 착용했던 것으로 파악됐다.
그는 테이프를 여러 겹으로 말아서 제작했으며 착용한 뒤 흉기를 쥐고 테이프를 감아 고정한 것으로 조사됐다.
최충락은 또 범행 전 흉기를 소지한 채 보호관찰소를 방문했던 것으로 드러났다.
그는 범행 2시간여 전 흉기가 든 가방을 갖고 보호관찰소를 방문했으나 금속탐지기가 꺼져 있어 경보음이 울리지 않은 것으로 드러났다.
경찰은 보호관찰소의 관리 실태와 관련해 법무부에 진상조사를 의뢰했다.
최충락은 피부질환 치료를 받은 병원 및 경찰에 대한 불만과 망상 속에 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 최충락은 피부질환 치료를 받은 병원에 대한 불만과 병원 측 신고로 경찰 수사를 받게 된 것에 대한 불만을 사회에 알리기 위해 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
최충락의 장소 답사 등 범행 사전 계획에 대한 정황은 확인하지 않았다.
경찰은 최근 3개월간 전자발찌 위치정보와 보호관찰 기록 등을 분석했지만 범행 장소를 사전에 답사한 정황은 확인하지 못했다.
경찰은 최씨의 구체적인 범행 경위와 동기를 공소청에 송치한 수사 자료를 통해 확인할 방침이다
hjk01@newspim.com