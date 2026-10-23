인천 112 신고↓·중요범죄 신고↑…경찰대 "치안수요 입체 분석해야"

AI 핵심 요약beta
- 경찰대학은 23일 인천서 자치경찰 발전 세미나를 열었다
- 인천 112신고는 줄었지만 중요·일반범죄 신고는 증가했다
- 범죄 유형·긴급성·지역 여건 반영 치안수요지수를 제안했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 인천의 112신고가 감소했지만 중요범죄 신고는 늘어난 것으로 나타났다. 신고 건수뿐 아니라 범죄 유형과 긴급성, 지역별 대응 여건을 반영한 치안수요지수가 필요하다는 제안이 나왔다.
경찰대학은 23일 인천 송도컨벤시아에서 '지역맞춤형 자치경찰의 역할과 발전 방향' 공동 세미나를 열고 인천의 치안수요와 교통안전, 외국인 밀집지역 대응 방안을 논의했다.
장일식 경찰대학 교수의 발표에 따르면 지난해 인천의 112신고는 122만3341건으로 전년보다 3.9% 줄었다. 반면 중요범죄 신고는 6.5% 증가했다. 일반범죄 신고는 1.9% 증가했다.
장 교수는 신고 총량 감소만으로 현장의 치안 부담이 줄었다고 판단하기 어렵다며 범죄신고·긴급출동 비중과 시간대별 신고 집중도, 유동인구 등을 반영한 '실질 치안수요지수' 개발을 제안했다.
교통안전 분야에서는 지역별 위험요인을 사고 예방으로 연결하는 방안을, 외국인 밀집지역에 대해서는 신고 특성과 생활 여건, 언어·문화 차이를 고려한 대응 필요성을 논의했다.
이번 세미나는 경찰대학생 7명이 인천시 자치경찰위원회·인천경찰청과 협력해 수행한 현장 방문과 자료 분석을 학술토론으로 확장한 자리다.
김기종 경찰대학장 직무대리는 "현장의 문제를 교육과 연구 과제로 삼고, 경찰대학생들이 지역사회를 이해하며 협력과 문제 해결의 역량을 기를 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com