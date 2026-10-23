전북교육청, '독서 300 프로젝트' 추진…초중고 12년 독서 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 23일 학생 독서습관과 탐구 지원을 위한 독서 300 프로젝트를 추진했다
- 온책 브랜드로 독서·수업·도서관·지역 연계 5대 전략을 운영한다
- 학생들은 독서로에 12년간 활동을 기록하며 문해력과 사고력을 키운다
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학교·가정·지역사회 연계 독서 생태계 구축…학생별 12년 독서 포트폴리오 관리
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 학생들의 독서 습관 형성과 깊이 있는 탐구를 지원하는 '독서 300 프로젝트'를 본격 추진한다고 23일 밝혔다.
이번 프로젝트는 단순히 독서량을 늘리는 데 그치지 않고 책 읽기를 질문과 사고, 배움으로 연결해 학생들의 전인적 성장을 돕는 핵심 독서교육 정책이다.
도교육청은 온전할 전(全)과 책(BOOK)을 결합한 전북형 독서 브랜드 '온책'을 중심으로 5대 추진전략을 마련하고 학교와 가정, 지역사회가 함께하는 독서 생태계를 조성할 계획이다.
5대 전략은 ▲온책읽기 ▲온책잇기 ▲온책열기 ▲온책도서관 ▲온책마을로 구성된다. 일상적인 독서 습관 형성부터 교과 학습 연계, 사고력 확장, 학교도서관 기능 강화, 지역사회 독서문화 확산까지 단계별 지원에 중점을 뒀다.
'온책읽기'는 학교별로 매일 일정 시간 독서 시간을 확보하고 독서 활동을 기록해 책 읽는 학교문화를 조성하는 전략이다.
'온책잇기'는 질문 중심의 교과 연계 독서 수업을 활성화해 책에서 얻은 지식과 경험을 학습 및 일상과 연결하도록 지원한다.
'온책열기'에서는 인문학 프로그램과 전북형 독서토론, 학생 저자 출간 프로젝트, 독서 연계 진로 해외연수 탐방 등 다양한 활동을 통해 학생들의 생각과 경험을 확장한다.
이와 함께 '온책도서관'을 통해 학교도서관의 교육적 기능을 강화하고 학생교육문화관과의 협력을 확대한다. '온책마을'에서는 도서관 책린지DAY와 학부모 독서교육, 지역 연계 달빛도서관 등을 운영해 학교와 가정, 지역사회가 함께하는 독서문화를 확산할 방침이다.
학생들은 독서 활동을 '독서로'에 기록하고 초등학교부터 고등학교까지 12년간 독서 포트폴리오를 축적해 자신의 독서 경험과 성장 과정을 체계적으로 관리하게 된다.
도교육청은 이를 통해 디지털 매체 중심 환경에서 중요성이 커지는 문해력과 비판적 사고력, 타인에 대한 공감 능력을 키울 수 있을 것으로 기대하고 있다.
질문과 토론이 살아 있는 독서문화를 정착시켜 학생들이 스스로 생각하고 판단하는 힘을 기르도록 지원할 계획이다.
천호성 교육감은 "학생들이 책을 통해 세상을 이해하고 스스로 질문하고 답을 찾으며 살아가는 힘을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com