추미애 "기후위기는 천재 아닌 인재...미래세대 지킬 시민연대 필요"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 23일 기후위기를 인재로 규정하고 시민연대를 강조했다
- 경기도서관은 23일 개관 1주년 기후 컨퍼런스를 개최했다
- 행사에서는 기후 선언문 낭독과 과학·예술 강연이 진행됐다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 기후위기를 천재(天災)가 아닌 인재(人災)로 규정하며 미래세대를 지키기 위해 시민들의 강력한 연대의식이 필수적이라고 강조했다.
경기도서관은 개관 1주년을 맞아 23일 경희대학교와 공동으로 '2026 경기도서관 기후 챕터'의 대표 컨퍼런스인 '우리가 빌려 쓰는 세계'를 개최했다고 밝혔다.
추미애 지사는 개회사에서 "기후위기를 얘기할 때 책임을 피하려 천재라 주장하지만 이는 결코 천재가 아닌 인재"라며 "책임이 있는 주체에 대응하고 생명과 인권을 지키기 위해 강력한 시민연대가 필요하다"고 밝혔다.
아울러 추 지사는 개관 1주년을 기념해 전국 시민들이 제작한 손뜨개 그늘막을 언급하며 "연대의식을 아름답게 표출한 그늘막이 미래세대를 지키는 연대의 힘이 되길 기대한다"고 덧붙였다.
이날 행사에서는 윤명희 경기도서관장, 경희대 관계자, 학생, 어린이 대표 등이 참석해 '경기 기후 선언문'을 공동 낭독했다.
이어진 컨퍼런스에서는 생태학자 최재천 교수와 설치미술가 최정화가 연사로 참여해 과학과 예술의 시각에서 기후위기 극복 및 생태적 돌봄의 자세를 공유했다.
'2026 경기도서관 기후 챕터'는 오는 25일까지 기후환경 작가 북토크, 전시, 체험 등 도민 참여형 프로그램을 이어갈 예정이다.
한편 지난해 10월 25일 수원 경기융합타운에 개관한 경기도서관은 경기도 광역 대표 도서관으로 9월 말 기준 누적 방문자 수 78만 9000여 명을 기록하며 다채로운 문화 및 환경 교육의 장으로 자리매김하고 있다.
1141world@newspim.com