전남광주 광산구의회, 4주간 '행정사무감사 주민 제보' 접수

AI 핵심 요약beta
- 광산구의회가 23일 행정사무감사 주민 제보를 받는다고 밝혔다.
- 주민들은 26일부터 다음달 22일까지 위법·부당 사례를 제보할 수 있다.
- 접수된 제보는 검토를 거쳐 30일부터 진행될 감사 자료로 활용된다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광산구의회가 행정사무감사를 앞두고 오는 26일부터 다음달 22일까지 4주간 주민 제보를 받는다고 23일 밝혔다.
제보 대상은 구정 전반에 관한 위법·부당 사례, 주요 시책 및 사업에 대한 개선 사항, 보조금 부당 수령 및 예산 낭비 사례 등이다.
광산구의회 홈페이지 '열린의회-행정사무감사 주민제보' 게시판 또는 방문·우편(광산구 광산로 29번길 5, 1층), 팩스 등을 통해 제보할 수 있으며 신분은 철저히 보장된다.
사생활 침해·허위·비방 우려가 있거나 재판·수사 중인 사안, 익명 제보는 접수 대상에서 제외된다.
접수된 제보는 상임위원회 검토를 거쳐 행정사무감사 자료로 활용될 예정이다.
공병철 의장은 "행정사무감사는 주민을 대신해 구정을 꼼꼼히 들여다보는 자리"라며 "생활 속에서 느낀 불편과 문제점을 적극적으로 알려 달라"고 당부했다.
행정사무감사는 다음달 30일부터 12월 7일까지 8일간 광산구 본청 및 소속 행정기관, 동 행정복지센터 등을 대상으로 실시된다.
bless4ya@newspim.com