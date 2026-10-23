파나소닉, 2만lm 4K 프로젝터 PT-HTQ20 선보여

AI 핵심 요약beta
- 파나소닉 디스플레이는 22일 서울서 신제품 세미나를 개최했다
- 파나소닉은 4K 프로젝터 PT-HTQ20과 HIVE를 공개했다
- 파나소닉은 미디어아트 등 영상시장 사업 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이는 지난 22일 서울 섬유센터에서 '2026 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이 신제품 세미나'를 개최했다. 이번 행사에는 영상 및 콘텐츠 분야 관계자 약 200명이 참석했다.
세미나는 파나소닉 디스플레이의 최신 프로젝션 기술과 향후 사업 방향을 국내 고객 및 파트너사에 소개하기 위해 마련됐다. 차세대 RGB 레이저 기술을 적용한 4K 프로젝터 'PT-HTQ20'과 미디어 컨트롤 솔루션 'HIVE'가 함께 소개됐다.
PT-HTQ20은 20,000lm 밝기와 4K 해상도를 갖춘 1-Chip DLP 프로젝터다. 파나소닉의 신규 광원 기술인 'VIVID PRIME™'이 적용됐으며, RGB 레이저 기반 광원 기술을 통해 Rec.2020 색역을 지원한다.
PT-HTQ20은 높은 밝기와 폭넓은 색 재현력을 요구하는 미디어아트, 몰입형 전시, 대형 엔터테인먼트 등에서 활용될 예상된다. 행사에서는 실제 제품을 활용한 영상 시연이 진행됐다.
파나소닉 디스플레이는 미디어 서버 및 컨트롤 솔루션 브랜드 'HIVE'도 소개했다. HIVE는 영상 콘텐츠 재생, 제어, 다중 디스플레이 환경 운영 등을 지원하며 프로젝터와 연계해 영상 시스템 구성을 지원한다.
파나소닉 디스플레이는 HIVE를 통해 기존 프로젝터 하드웨어 중심 사업에서 콘텐츠 운영과 시스템 제어를 포함한 통합 영상 솔루션으로 활용 범위를 확장할 계획이다.
행사에서는 파나소닉 디스플레이 본사 CEO의 인사말과 회사의 중장기 비전 발표, 국내 마케팅 활동 및 공식 대리점 소개 등이 진행됐다. 이를 통해 파나소닉 디스플레이의 향후 사업 방향과 국내 파트너십 개선 계획이 공유됐다.
파나소닉 디스플레이 김동현 한국 대표는 "PT-HTQ20은 고휘도 프로젝션 환경에서도 풍부한 색감과 정밀한 영상 표현을 구현하기 위해 개발된 제품"이라며 "몰입형 콘텐츠 시장의 새로운 가능성을 확장할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
김 대표는 이어 "앞으로도 구분된 프로젝션 기술과 HIVE를 비롯한 다양한 영상 솔루션을 통해 국내 고객의 다양한 요구에 대응하고, 더욱 폭넓은 선택지와 새로운 내용를 제공해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
파나소닉 디스플레이는 이번 신제품 세미나를 계기로 차세대 프로젝터 및 영상 솔루션에 대한 국내 고객과의 접점을 확장하고, 미디어아트와 엔터테인먼트 등 고부가내용 영상 시장을 중심으로 사업을 개선할 방침이다.
whitss@newspim.com