제274회 삼척시의회 임시회 '조례안 8건' 원안 가결

AI 핵심 요약beta
- 삼척시의회는 23일 시장 제안 조례안 8건을 원안 가결했다
- 시의회는 주요 사업장 답사 결과보고서도 원안 채택했다
- 삼척 유네스코 세계지질공원 특위 활동계획서도 통과했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회는 23일 제274회 임시회 제2차 본회의를 개최하고 삼척시장이 제안한 조례안 8건을 모두 원안 가결했다.
시의회는 이날 삼척시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안, 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안, 시세 감면 조례 일부개정조례안 등 총 8건의 조례안을 원안 가결했다고 밝혔다.
또 주요 사업장 답사 결과보고서가 원안 채택됐고 삼척 유네스코 세계지질공원 지정 특별위원회 활동계획서도 본회의를 통과했다.
이번 임시회에서는 16일부터 21일까지 주요 사업장 현장답사를 진행해 도로 및 생활기반시설, 관광자원 및 체육시설 조성사업, 민간 대규모 사업들의 추진 현황과 현장 여건을 점검했다. 현장에서는 도로 안전 및 주민 불편 최소화와 관광자원 연계, 지역 내 소비 확대, 지역사회와의 협력 방안 등에 대한 다양한 의견이 제시됐다.
김원학 의장은 "현장에서 제안된 의견이 실제 개선으로 이어질 수 있도록 후속 조치 이행 여부를 지속적으로 점검하겠다"라며 "앞으로도 주요 사업 현장을 직접 찾아 사업 추진 상황과 현장 여건을 살피고 시민의 눈높이에 맞춘 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com