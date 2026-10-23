함평 국향대전 개막…'신화의 국화동산' 17일 대장정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 23일 대한민국 국향대전 개장식을 열었다
- 국화 조형물·분재 전시와 공연·체험행사를 선보였다
- 축제는 11월 8일까지 17일간 함평엑스포공원서 열린다
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 가을 국화의 향연을 열고 관광객 맞이에 나섰다.
국화 조형물과 분재 전시부터 공연과 체험까지 다채로운 콘텐츠로 가을 관광객의 발길을 끌 전망이다.
함평군은 23일 함평엑스포공원 나비의 문에서 '2026 대한민국 국향대전' 개장식을 열고 본격적인 축제 일정에 들어갔다고 밝혔다.
이날 행사에는 이개호 국회의원과 이남오 함평군수, 김영인 함평군의회 의장 등 주요 인사와 기관·사회단체 관계자 50여 명이 참석했다. 함평음악협회의 식전 공연을 시작으로 개회사와 환영사가 이어졌으며 참석자들의 테이프 커팅으로 축제의 개막을 알렸다.
행사 참석자들은 축제장을 돌며 주요 전시와 콘텐츠를 살폈다. 올해 주제인 '신화의 국화동산'을 비롯해 나비·곤충생태관 내 명품국화 분재전시관과 함평추억공작소 등을 차례로 둘러봤다.
이번 축제는 오는 11월 8일까지 17일간 열린다. 행사장 곳곳에는 다양한 국화 조형물과 분재 작품이 전시되며 공연과 체험 프로그램도 마련돼 관람객에게 풍성한 볼거리를 제공한다.
이남오 함평군수는 "축제 준비에 정성을 쏟은 관계자들에게 감사드린다"며 "방문객들이 쾌적하고 안전한 환경에서 축제를 즐길 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com