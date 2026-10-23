영암군, 중독 위기가구 대응 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 영암군은 23일 복지 공직자 대상 중독 대응 배움여행을 했다
- 복지 공직자들은 중독 위기가구 상담과 맞춤형 개입 방안을 살폈다
- 영암군은 전문기관 경험을 접목해 통합사례관리 역량을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영암군이 알코올과 게임 등 복합 중독 문제를 겪는 위기가구를 지원하기 위해 현장 중심의 통합사례관리 역량 강화에 나섰다.
영암군은 복지 분야 공직자들이 광주 서구중독관리통합지원센터를 방문해 중독 문제 대응을 위한 전문기관 배움여행을 실시했다고 23일 밝혔다.
이번 방문은 통합사례관리 과정에서 마주하는 복합 중독 위기가구에 체계적으로 개입하고 실무에 적용할 수 있는 전문지식과 대응 기법을 익히기 위해 마련됐다.
참여자들은 중독 특성을 고려한 초기 상담부터 대상자별 맞춤형 개입 방향 설정과 회복 과정 점검 및 재발 예방을 위한 사후관리까지 단계별 실천 방안을 살폈다. 현장 경험과 사례관리 기법을 공유하며 업무 적용 방안도 모색했다.
특히 중독 문제가 개인의 심리적 어려움뿐 아니라 가족관계와 사회적 환경 등 다양한 요인과 맞물려 발생하는 만큼 대상자의 욕구를 종합적으로 파악하고 주변 환경까지 고려하는 통합적 접근의 중요성을 확인했다.
유미경 영암군 통합돌봄추진단장은 "중독 문제는 당사자뿐 아니라 가족과 주변 환경까지 종합적으로 살펴야 한다"며 "전문기관의 경험을 실무에 접목해 위기가구를 효과적으로 지원하고 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com