고흥군 "체류형 관광으로 1200만 시대 연다"

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 23일 체류·소비 확대 관광전략 포럼을 개최했다
- 우주항공·섬·해양 자원 연계와 축제 차별화 방안을 논의했다
- 고흥군은 철도 연계와 지역상권 활성화 정책을 추진한다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통하븍별시 고흥군이 관광객 유치 중심의 양적 성장에서 벗어나 체류와 소비를 늘리는 관광 전략 마련에 나섰다.
우주항공산업과 섬·해양 자원을 연계하고 지역 축제의 차별화를 통해 관광 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.
고흥군은 스페이스고흥 누리홀에서 관광 분야 전문가와 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 '고흥 관광·축제 활성화 미래전략포럼'을 개최했다고 23일 밝혔다.
고흥군과 고흥군의회가 공동 주최한 이번 포럼에서는 고흥 관광의 경쟁력을 진단하고 지속 가능한 성장 방안을 논의했다. 이건철 전 전남발전연구원장의 기조발표에 이어 이진의 전남연구원 연구위원과 손신욱 한국문화관광연구원 부연구위원이 관광 활성화와 축제 마케팅 전략을 제시했다.
전문가들은 우주항공산업과 스마트농업을 관광에 접목하고 청정 자연환경을 활용한 웰니스 관광을 확대해야 한다고 강조했다. 관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고 로컬여행과 미식·체험 콘텐츠를 강화해 체류시간과 지역 소비를 높여야 한다는 제언도 나왔다.
지정토론에서는 철도와 지역교통의 연계 강화와 주민 참여형 콘텐츠 발굴, 데이터 기반 성과 분석 등이 주요 과제로 다뤄졌다. 관광객 편의를 높이는 동시에 방문이 지역 상권 매출과 주민소득으로 이어지도록 실행 전략을 구체화해야 한다는 의견도 제시됐다.
고흥군은 포럼에서 나온 제안을 관광정책에 반영할 방침이다. 철도 연계 관광상품과 관광비용 지원사업의 효과를 높이고 섬·해양 관광사업과 연계해 지역경제 파급효과를 확대할 계획이다. 전문가 제안은 실행 가능성과 파급효과를 따져 구체화하고 관광 전문기관 협력과 국비 공모사업 대응도 강화한다.
군 관광정책실 관계자는 "고흥에서만 누릴 수 있는 특별한 경험을 제공하는 것이 관광 경쟁력의 핵심"이라며 "우주항공 자산에 섬과 바다, 자연과 미식의 매력을 더해 관광객 1200만 시대를 앞당기겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com