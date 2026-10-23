보성군, 고속도로서 벌교 꼬막거리 알리기

AI 핵심 요약beta
- 보성군은 23일 고속도로 이용객에게 벌교 꼬막거리를 홍보했다
- 군은 맛집 지도와 물티슈를 나눠주며 음식점 방문을 유도했다
- 꼬막거리와 인근 역사·문화 관광지를 연계해 관광 활성화를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 고속도로 이용객을 대상으로 벌교 꼬막거리 알리기에 나서며 지역 먹거리와 관광자원을 연계한 방문객 유치에 나섰다.
보성군은 보성녹차휴게소 목포 방향에서 '벌교 태백산맥 꼬막거리' 홍보활동을 진행했다고 23일 밝혔다.
군은 이날 휴게소 이용객에게 꼬막거리 음식점 정보를 담은 맛집 지도와 홍보용 물티슈를 나눠주며 여행 중 방문을 유도했다. 꼬막을 활용한 지역 특색 음식과 음식점 위치 등을 안내해 관광객의 접근성을 높이는 데 주력했다.
벌교 태백산맥 꼬막거리에서는 꼬막정식과 꼬막비빔밥 등 지역 대표 음식을 즐길 수 있다. 인근에는 태백산맥문학관과 구 벌교금융조합, 보성여관 등 역사·문화 관광지도 있어 먹거리와 지역 문화를 함께 경험할 수 있다.
정인숙 보성군 문화관광과장은 "앞으로도 꼬막거리만의 차별화된 매력을 알리는 홍보활동을 이어가 지역 관광을 활성화하고 상권에 활력을 불어넣겠다"고 말했다
chadol999@newspim.com