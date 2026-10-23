엠지아이티, 부스터로보틱스와 휴머노이드 로봇 총판 계약

AI 핵심 요약beta
- 엠지아이티는 23일 부스터로보틱스와 국내 총판 계약을 체결했다
- 엠지아이티는 대학·연구기관·기업에 휴머노이드 로봇을 공급한다
- 양사는 교육·시연·초기 운용과 기술지원 체계를 구축할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주식회사 엠지아이티(MGIT)가 중국 휴머노이드 로봇 기업 부스터로보틱스(Booster Robotics)와 국내 총판 계약을 체결하고 휴머노이드 로봇 사업을 확대한다. 엠지아이티는 이번 계약을 통해 국내 대학, 연구기관, 교육기관, 기업 연구개발 조직 등을 대상으로 휴머노이드 로봇 공급 및 활용 지원을 추진할 계획이다.
정우철 엠지아이티 대표는 지난 9월 중국 베이징에 위치한 부스터로보틱스 본사를 방문해 계약을 체결했다. 부스터로보틱스는 2023년 6월 설립된 휴머노이드 로봇 기업으로, 칭화대학교 출신 창업진이 핵심 인력으로 구성돼 있다. 회사는 로봇 하드웨어와 운영체제, 개발 도구를 함께 제공하며 연구·교육 분야에서 사업을 확장해 왔다.
부스터로보틱스에 따르면, 2025년 브라질에서 열린 국제 로봇대회 RoboCup에서 부스터 로봇을 사용한 팀들이 휴머노이드 리그 AdultSize와 KidSize 부문에서 각각 우승과 준우승을 차지했다.
같은 해 세계 휴머노이드 로봇 대회에서는 T1을 활용한 팀들이 AI 로봇축구 종목에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 2개를 기록했다. 2026년 RoboCup에서도 부스터 로봇을 사용한 팀들은 이족보행 휴머노이드 세 부문에서 모두 우승하며 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 3개를 획득했다.
부스터로보틱스는 2026년 6월 시뮬레이션, 디버깅, 실제 로봇 배포 등을 지원하는 통합 개발 환경 'Booster Studio'를 출시했으며, 7월에는 휴머노이드 로봇 플랫폼 T2를 선보였다. 회사는 하드웨어 공급과 함께 개발자가 로봇 응용 프로그램을 구현할 수 있는 환경 구축에 주력하고 있다.
엠지아이티는 교육기관에 인공지능과 로봇 제어를 실물 장비로 경험할 수 있는 실습 플랫폼을, 대학과 기업 연구조직에는 보행·동작 제어 및 응용 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼을 제안할 계획이다. 또한 산업용 드론 공급 및 운용 교육, 3D프린팅 솔루션 사업 경험을 바탕으로 제품 도입 상담, 시연, 초기 운용 교육, 제조사 연계 기술지원 체계를 마련할 예정이다.
정우철 엠지아이티 대표는 "휴머노이드 로봇은 장비 공급만큼 고객이 실제로 활용할 수 있도록 돕는 과정이 중요하다"며 "교육·연구기관과 기업이 도입 목적에 맞는 제품을 선택하고 운용할 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"고 말했다. 엠지아이티는 경남 창원을 기반으로 산업용 드론, 드론 배송, 3D프린팅 솔루션 사업을 전개하고 있으며, 이번 총판 계약을 통해 휴머노이드 로봇 분야로 사업 범위를 넓힐 방침이다.
whitss@newspim.com