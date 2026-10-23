[프로필] 김홍극 이마트 겸 SSG닷컴 대표

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹은 23일 김홍극 신세계까사 대표를 이마트·SSG닷컴 대표로 내정했다
- 김 대표는 상품기획과 영업 경험을 바탕으로 온·오프라인 경쟁력 강화를 맡는다
- 그는 신세계TV쇼핑 흑자 전환과 신세계까사 수익성 개선을 이끌었다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹은 23일 2027년 정기 임원인사에서 김홍극 신세계까사 대표를 이마트와 SSG닷컴 대표이사로 내정했다.
김 신임 대표는 이마트에서 상품기획(MD)과 영업 경험을 쌓고 홈쇼핑·가구·생활용품 등으로 경영 영역을 넓혀온 유통 전문가다. 앞으로 이마트와 SSG닷컴을 함께 이끌며 온·오프라인 사업 경쟁력을 높이는 역할을 맡는다.
1964년 12월생으로 강릉상업고등학교와 경희대 경제학과를 졸업했다. 1996년 신세계 이마트에 입사해 가전문화담당과 MD전략담당, 상품본부장 등을 거쳤다.
2018년 신세계TV쇼핑 대표에 올라 흑자 전환을 이끌었으며, 신세계라이브쇼핑 대표를 거쳐 2022년 10월부터 신세계까사를 맡아 수익성 개선을 추진했다.
2024년에는 신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표를 겸임했다. 지난해 9월부터는 신세계까사와 신세계인터내셔날 자주부문 대표, 신세계 시코르총괄을 함께 맡았다.
신세계그룹은 김 대표의 상품·영업 전문성과 실적 개선 경험, 조직 내부의 신망과 위험 관리 역량 등을 발탁 배경으로 설명했다.
◆김홍극 이마트 겸 SSG닷컴 대표이사 프로필
▲1964년 12월생 ▲강릉상업고 ▲경희대 경제학과 ▲1996년 신세계 이마트 입사 ▲2012년 이마트 MD전략본부 가전문화담당 ▲2013년 이마트 비식품본부 가전문화담당 상무보 ▲2015년 이마트 전략본부 MD전략담당 상무 ▲2017년 이마트 상품본부 부사장보 ▲2018년 신세계TV쇼핑 대표 ▲2022년 신세계라이브쇼핑 대표 ▲2022년 신세계까사 대표 ▲2024년 신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표 겸 신세계까사 대표 ▲2025년 신세계인터내셔날 자주부문 대표 겸 신세계까사 대표 겸 신세계 시코르총괄 ▲2026년 이마트·SSG닷컴 대표 내정
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