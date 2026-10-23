박정하 "李정부 프론티어 AI 사업, 3쪽 자료로 예산 4조…AI 대장동 의문"

AI 핵심 요약beta
- 박정하 의원은 23일 16조원 프론티어 AI 사업을 비판했다
- 사업 의사결정 자료와 예산 편성 과정에 의혹을 제기했다
- 정권 인사 낙하산과 혈세 낭비 가능성을 국감에서 추궁했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"정권 인사 낙하산 자리·또 하나의 저수지 만들려는 속셈"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박정하 국민의힘 의원은 23일 정부가 추진하는 16조원 규모의 '프론티어 인공지능(AI)' 사업과 관련해 "정권 인사들의 낙하산 자리, 또 하나의 '저수지'를 만들려는 속셈은 아닌지 모르겠다"며 "'AI 대장동'이 아닐까 하는 의문이 점점 확신으로 변해간다"고 비판했다.
박 의원은 이날 자신의 페이스북에 'AI 대장동? AI 대장동!'이라는 제목의 글을 올리고 정부의 대규모 AI 투자 사업을 둘러싼 의사결정 과정에 의혹을 제기했다.
그는 "독자 인공지능 파운데이션 모델(독파모)을 국가대표 AI로 키우겠다던 정부가 돌연 '프론티어 AI'를 꺼내 들었다"며 "4조7000억원을 출자해 민간투자까지 더한 16조원짜리 회사를 만들겠다는 것"이라고 밝혔다.
이어 "그런데 이 사업, 마치 하늘에서 떨어진 것 같다"며 "의사결정 자료를 요구해도 과학기술정보통신부는 묵묵부답"이라고 지적했다.
박 의원은 특히 사업 추진 과정에서 공식적인 의사결정 자료가 제대로 남아 있지 않다는 점을 문제 삼았다.
그는 "회의록도 기안문도 없다고 한다"며 "담당자는 '기안했지만 보고 후 폐기했다'는 취지의 황당한 말만 늘어놓고 '청와대'라는 단어가 나오면 제대로 말조차 못한다"고 주장했다.
사업 예산이 편성된 과정에도 의문을 제기했다. 박 의원은 "5월에 그 깐깐하다는 기획예산처에 단 3쪽짜리 설명자료를 내고 미래대응기금 4조7000억원을 받아냈다고 한다"고 밝혔다.
그러면서 "하지만 재원이라는 '미래대응기금'은 올해 8월에야 탄생했고, 예산은 아직 국회 문턱도 넘지 못했다"고 지적했다.
이어 "그런데 담당 국장의 지시로 이미 산하기관에는 사업 지원 인력과 조직까지 편성돼 있었다"고 주장했다.
박 의원은 사업을 수행할 기업의 지배구조와 인사 문제도 거론했다. 그는 "16조원짜리 회사를 만들면 누가 사장을 맡느냐"며 "정권 인사들의 낙하산 자리, 또 하나의 '저수지'를 만들려는 속셈은 아닌지 모르겠다"고 의혹을 제기했다.
그러면서 "'AI 대장동'이 아닐까 하는 의문이 점점 확신으로 변해간다"며 "천문학적 혈세가 걸린 사업이다. 오늘 국감에서 그 실체가 드러날 때까지 묻겠다"고 강조했다.
oneway@newspim.com