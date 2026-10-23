[인사] 신세계그룹

AI 핵심 요약beta
- 23일 신세계그룹이 정용진 회장 등 대표이사 내정 인사를 했다
- 이마트 최진일 대표이사가 전무로 승진하고 주요 계열사 임원을 배치했다
- 신세계 김낙현 센텀시티점장이 부사장으로 승진하는 등 임원 인사를 단행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆대표이사 내정
▲정용진 신세계그룹 회장
→겸(兼) ㈜신세계프라퍼티 대표이사 兼 ㈜이마트 대표이사 兼 ㈜신세계프라퍼티 대표이사
▲김홍극 ㈜신세계까사 대표이사
→ ㈜이마트 대표이사 兼 ㈜SSG.com 대표이사
▲김덕주 ㈜신세계인터내셔날 대표이사 兼 ㈜신세계톰보이 대표이사
→ ㈜신세계인터내셔날 패션Division 대표이사 兼 ㈜신세계톰보이 대표이사
▲허민호 외부영입
→ ㈜신세계까사 대표이사 兼 ㈜신세계인터내셔날 코스메틱Division 대표이사
▲기인주 ㈜SMPMC 대표이사
→ ㈜신세계야구단 대표이사 兼 사업담당
◆임원 직위승진
㈜이마트
▲상무 승진
곽대환 ㈜이마트 농산담당
김정민 ㈜이마트 브랜드담당
유근종 ㈜이마트 MSV담당
노병간 ㈜이마트 노브랜드사업부장
▲상무보 승진
문주석
:
㈜이마트 축수산담당
이석규
:
㈜이마트 일상용품담당
박종환
:
㈜이마트 해외소싱담당
류예나
:
㈜이마트 플랫폼담당
최재순
:
㈜이마트 판매3담당
서민교
:
㈜이마트 TR점포운영담당
배광수
:
㈜이마트 ED B2B사업담당
한정철
:
㈜이마트 컴플라이언스담당
◆㈜이마트24
전무 승진
최진일
:
㈜이마트24 대표이사
▲상무보 승진
이정재
:
㈜이마트24 영업1담당
안종욱
:
㈜이마트24 지원담당
◆㈜지마켓
▲상무보 승진
손경구
:
㈜지마켓 Head of Technology
◆㈜SSG.com
상무보 승진
김현성
:
㈜SSG.com 그로서리담당
◆㈜신세계아이앤씨
전무 승진
양윤지
:
㈜신세계아이앤씨 대표이사
◆상무보 승진
정필승
:
㈜신세계아이앤씨 클라우드Biz담당
◆㈜더블유컨셉코리아
상무 승진
김성웅
:
㈜더블유컨셉코리아 지원담당
◆㈜SCK Company
상무보 승진
강상명
:
㈜SCK Company 컴플라이언스담당
◆㈜신세계푸드
전무 승진
임형섭
:
㈜신세계푸드 대표이사
상무보 승진
김종영
:
㈜신세계푸드 인사담당
◆㈜신세계L&B
상무보 승진
최준호
:
㈜신세계L&B 영업담당
◆㈜신세계프라퍼티
상무 승진
한남희
:
㈜신세계프라퍼티 PM담당
이창승
:
㈜신세계프라퍼티 마케팅담당
상무보 승진
차효섭
:
㈜신세계프라퍼티 자산운영담당
◆㈜조선호텔앤리조트
상무보 승진
문성희
:
㈜조선호텔앤리조트 브랜드사업담당
한병직
:
㈜조선호텔앤리조트 지원담당
◆전문임원 승진
손종원
:
㈜조선호텔앤리조트 이타닉가든 Head Chef
兼 라망시크레 Head Chef
◆신세계건설㈜
상무 승진
송희동
:
신세계건설㈜ 공사본부장 兼 공사1담당
상무보 승진
전영준
:
신세계건설㈜ 지원담당
☐ PKRH / PAV
상무보 승진
정혁진
:
PK Retail Holdings Inc. 법인장
兼 Pacific Alliance Ventures Holdings Inc. 법인장
◆AG글로벌홀딩스
상무보 승진
안인환
:
AG Global Holdings Inc. CFO
◆㈜신세계
부사장 승진
김낙현
:
㈜신세계 센텀시티점장
전무 승진
이성환
:
㈜신세계 영업전략담당 兼 온라인추진단
이승우
:
㈜신세계 개발담당
상무 승진
이용환
:
㈜신세계 Art&Science점장
이은영
:
㈜신세계 코스메틱잡화담당
백지원
:
㈜신세계 브랜드디자인담당 兼 백화점부문 비주얼전략TF
상무보 승진
정훈철
:
㈜신세계 MD전략담당
안상우
:
㈜신세계 재무담당
배준석
:
㈜신세계 사우스시티점장
문인호
:
㈜신세계 김해점장
박미란
:
㈜신세계 신세계남산 운영담당
◆㈜신세계디에프
상무보 승진
이주한
:
㈜신세계디에프 영업담당
서영국
:
㈜신세계디에프 마케팅담당
◆㈜신세계사이먼
상무보 승진
도현철
:
㈜신세계사이먼 리징담당
◆㈜신세계센트럴
전무 승진
김대호
:
㈜신세계센트럴 지원본부장
상무보 승진
권재영
:
㈜신세계센트럴 사업추진담당
◆㈜신세계라이브쇼핑
전무 승진
강성준
:
㈜신세계라이브쇼핑 영업본부장
상무 승진
박진응
:
㈜신세계라이브쇼핑 라이프스타일담당
상무보 승진
선현우
:
㈜신세계라이브쇼핑 패션뷰티담당
◆㈜신세계까사
전무 승진
최경원
:
㈜신세계까사 자주디자인담당
兼 ㈜신세계인터내셔날 패션디렉팅담당
◆백화점부문 기획전략본부
상무보 승진
연지훈
:
백화점부문 경영진단담당
◆경영전략실
상무보 승진
공재훈
:
경영전략실 홍보팀장
송수용
:
경영전략실 경영지원팀장
nrd@newspim.com