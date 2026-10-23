김원기 의정부시장, 경기콘텐츠진흥원과 창업 생태계 활성화 논의

AI 핵심 요약beta
- 김원기 의정부시장이 22일 탁용석 원장과 창업기업 육성을 논의했다
- 양 기관은 행정 연계 사업화 지원과 창업 생태계 활성화를 모색했다
- 본선 행사는 11월 4일 열리며 발표·투자 미팅·네트워킹을 진행한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 의정부시장이 탁용석 경기콘텐츠진흥원장과 만나 지역 창업 초기 기업 육성과 '로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026' 본선 행사 추진 방향을 논의했다.
23일 의정부시에 따르면 김 시장은 전날 시장실에서 탁 원장을 비롯해 홍대웅 경기콘텐츠진흥원 지역육성본부장, 노석현 북부권역센터장 등과 면담을 갖고 창업기업의 사업화 지원과 지역 창업 생태계 활성화를 위한 협력 방안을 모색했다.
'로컬 스타트업 챌린지, 의정부 2026'은 의정부시와 경기콘텐츠진흥원이 협력해 추진하는 창업기업 육성사업이다. 창의적인 아이디어와 기술을 보유한 초기 창업기업의 사업화와 성장을 지원하는 데 목적이 있다.
특히 의정부시 행정과 연계한 공모전을 통해 창업기업의 기술과 아이디어를 실제 행정 현장에 적용할 수 있도록 공무원과 민간 전문가의 멘토링, 실증 기회 등을 제공한다.
본선 행사는 오는 11월 4일 의정부문화역 이음에서 열린다. 창업기업과 투자사, 유관기관, 대학 관계자 등이 참석한 가운데 창업경진대회 본선 발표, 콘텐츠 기업 지원사업 성과 공유, 투자사 비즈니스 미팅, 네트워킹 등이 진행된다.
경기콘텐츠진흥원은 경기도 콘텐츠산업 경쟁력 강화와 관련 기업의 성장을 지원하는 전문기관이다. 콘텐츠 기업 육성과 창업·사업화 지원 등 다양한 사업을 의정부시와 협력해 추진하고 있으며 의정부시에 위치한 북부경기문화창조허브를 통해 경기북부 창업기업에 입주 공간과 사업화 프로그램을 제공한다.
또한 콘텐츠 창작 시설과 장비, 교육 지원 등 지역 콘텐츠산업 활성화 사업도 운영하고 있다.
양 기관은 이날 본선 행사의 성공적인 개최를 위한 협력 방안과 함께 지역 콘텐츠 기업의 성장 기반 강화, 창업 생태계 활성화 방향에 대해서도 의견을 나눴다고 밝혔다.
김원기 시장은 "로컬 스타트업 챌린지는 창업기업의 혁신적인 아이디어를 실제 행정 현장과 연결하고 새로운 성장 가능성을 확인하는 의미 있는 사업"이라며 "앞으로도 경기콘텐츠진흥원과 긴밀히 협력해 창업기업의 사업화와 투자 연계 기회를 확대하고 기업 성장이 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com