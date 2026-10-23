신안군, '여객선 반값 지원' 11개 섬으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 신안군은 23일 흑산권 11개 섬 여객선 운임 반값 지원을 확대했다.
- 27일부터 주말과 공휴일을 포함해 연중 운임 지원을 시행한다.
- 군은 관광객 증가에 대비해 섬 환경관리와 쓰레기 처리를 강화했다.
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 섬 여객선 운임 반값 지원을 흑산권 11개 섬으로 확대하고 시행 시기도 앞당겨 섬 관광 활성화에 나선다.
신안군은 오는 27일부터 홍도와 흑산도를 포함한 흑산권 국토외곽먼섬 11개 섬에 일반인 여객선 운임 반값 지원을 확대 시행한다고 23일 밝혔다. 당초 내년 시행할 계획이었지만 이를 약 2개월 앞당겼다.
기존에는 가거도와 만재도 상태도 하태도 등 4개 섬을 대상으로 주말과 공휴일을 제외한 평일에만 지원했다. 이번 확대 조치로 지원 대상이 11개 섬으로 늘어나고 지원 기간도 주말과 공휴일을 포함한 연중으로 확대된다.
군은 흑산도와 홍도 등 주요 관광지의 접근성을 높여 관광객 방문과 체류를 유도하고 숙박업과 음식업 등 지역 서비스 산업의 소비 확대로 이어질 것으로 기대하고 있다.
관광객 증가에 대비한 환경관리도 강화한다. 지난 15일에는 흑산도와 주변 작은 섬을 운항하는 화물선을 투입해 관광객 증가에 따른 쓰레기 처리와 섬 환경 정비에 나섰다.
김태성 신안군수는 "내년부터는 흑산도항 운임을 기준으로 반값 운임을 지원할 계획"이라며 "체류형 관광객을 늘리고 섬 관광의 잠재력을 극대화하겠다"고 말했다.
군은 현재 전남광주통합특별시 보조금과 군비로 사업을 운영하고 있다. 지방비 부담이 커지는 만큼 국토외곽먼섬 지원 특별법에 따른 국고보조금 지원을 위해 중앙부처와 협의하고 관련 지원을 건의할 방침이다.
ej7648@newspim.com