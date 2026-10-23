릴리킴킴, '2026 F.W 컬렉션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 릴리킴킴은 23일 2026년 가을·겨울 골프웨어 컬렉션을 출시했다
- 차분한 색감과 니트 디테일로 필드와 일상을 아우르는 스타일을 제안했다
- 11월부터 12월까지 신세계백화점에서 팝업스토어를 운영할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 하이브리드 골프웨어 브랜드 릴리킴킴(LILYKIMKIM)이 2026년 가을·겨울(F.W) 컬렉션을 출시하고, 필드와 일상을 아우르는 감각적인 골프웨어를 선보인다고 23일 밝혔다.
이번 컬렉션은 차분한 무드톤 컬러와 따뜻한 니트 테이프 디테일을 활용했다. 계절감이 느껴지는 색감과 섬세한 디자인으로 골프 필드에서 돋보이면서도 일상에서 자연스럽게 어울리는 스타일을 제안한다.
릴리킴킴은 골프웨어의 기능성에 감각적인 디자인을 접목해 필드와 일상의 경계를 허무는 하이브리드 스타일을 추구한다. 이번 시즌은 스포츠 활동에 필요한 기능성을 유지하면서도 일상복으로 활용할 수 있는 디자인을 강화했다.
고객 접점 확대를 위한 오프라인 활동도 진행된다. 릴리킴킴은 11월부터 12월까지 신세계백화점 센텀시티점에서 장기 팝업스토어를 운영하고, 경기 신세계 사우스시티점과 신세계백화점 본점에서도 팝업스토어를 전개할 계획이다. 팝업스토어를 통해 고객들이 신제품의 디자인과 소재, 제품의 매력을 직접 경험할 수 있도록 할 방침이다.
릴리킴킴 관계자는 "이번 F.W 컬렉션은 차분한 컬러와 따뜻한 니트 테이프 디테일을 통해 골프웨어에 우아하고 사랑스러운 감성을 더하는 데 중점을 뒀다"며 "필드에서는 물론 일상에서도 자연스럽게 즐길 수 있는 스타일을 통해 브랜드의 매력을 전달할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com