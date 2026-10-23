롯데웰푸드, 월드콘 40주년 팝업 '월드콘 40th 어메이징 뮤지엄' 

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 23일 월드콘 출시 40주년 팝업을 운영한다고 밝혔다.
- 팝업은 28일까지 의왕점에서 월드콘 역사와 체험 콘텐츠를 선보인다.
- 롯데웰푸드는 복각 제품 출시와 추억 공모 이벤트도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 월드콘 출시 40주년을 맞아 '월드콘 40th 어메이징 뮤지엄' 팝업스토어를 운영한다고 23일 밝혔다. 롯데 프리미엄아울렛 의왕점 GF층 메인 광장에서 28일까지 매일 오전 10시 30분부터 오후 9시까지 열린다.
방문객은 1986년 출시 이후 역대 패키지 디자인과 CF 아카이브를 전시한 헤리티지존 '월드콘을 보다', 초콜릿 토핑을 더해 나만의 월드콘을 만드는 테이스팅존 '월드콘을 먹다', 게임과 포토존을 갖춘 체험존 '월드콘을 즐기다'를 거친다. 모든 미션을 마치면 마지막 이벤트존 '월드콘을 남기다'에서 40주년 한정 굿즈 뽑기 기회를 얻는다.
롯데웰푸드는 출시 초기 디자인을 복각한 '월드콘 레트로 온팩'을 전 유통 채널에서 선보이고, 11월 30일까지 '40주년 기념 월드콘 추억 공모 이벤트'도 연다. 추첨을 통해 롯데호텔 라세느 2인 이용권(1명), 40주년 기념 굿즈(10명), 월드콘 24개입 1박스(10명), 월드콘 기프티콘 1개(40명)를 증정한다.
롯데웰푸드 관계자는 "지난 40년간 축적된 월드콘의 브랜드 헤리티지를 소비자들이 직접 보고, 먹고, 즐기며 입체적으로 경험할 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com