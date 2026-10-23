농심, 무신사와 日 오사카서 신라면 팝업

AI 핵심 요약beta
- 농심은 23일부터 일본 오사카 무신사 팝업에서 신라면 부스를 운영했다
- 방문객에게 신라면 툼바를 제공하고 설문 참여자에게 로제를 증정했다
- 신라면 툼바는 일본 누적 판매량 2000만 개를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 23일부터 11월 8일까지 17일간 일본 오사카 우메다 'VS'에서 열리는 '무신사 오사카 팝업 스토어 2026'에서 신라면 브랜드 부스를 운영한다고 밝혔다. K-패션에 관심 높은 일본 젊은 소비자와의 접점을 넓히기 위한 마케팅이다.
농심은 즉석 라면조리기를 활용해 갓 조리한 신라면 툼바를 제공한다. 농심재팬 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 방문객은 자유롭게 맛볼 수 있고, 시식 후 설문에 참여하면 '신라면 로제'를 증정한다. 추첨을 통해 신라면 굿즈도 제공한다.
신라면 툼바는 2025년 4월 일본에 출시됐다. 닛케이 트렌디가 선정한 '2025년 히트상품 베스트 30'에 한국 라면 최초로 이름을 올렸고, 일본 내 누적 판매량은 약 2000만 개다.
무신사 팝업은 패션·뷰티 71개 브랜드가 무신사 일본 팝업 역대 최다인 약 3400개 상품을 선보인다.
농심 관계자는 "이번 협업은 K-컬쳐에 관심이 많은 일본 소비자들에게 신라면 브랜드를 통해 한국의 맛과 식문화를 직접 경험할 기회를 제공한다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 신라면 툼바와 로제 등 다양한 제품을 통해 현지 소비자들의 관심사와 라이프스타일에 맞춘 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com