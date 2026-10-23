충북 의료비후불제 신청 4000명 돌파…대상 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 23일 의료비후불제 신청자가 4000명을 돌파했다고 밝혔다
- 신청자는 65세 이상과 기초생활수급자가 많았고 임플란트가 대부분을 차지했다
- 최대 500만원을 무이자로 빌려주며 상환율은 98.1%로 나타났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 의료비 부담으로 치료를 미루는 도민에게 최대 500만원을 무이자로 빌려주는 의료비후불제의 신청자가 4000명을 넘어섰다.
충북도는 2023년 1월 시행한 의료비후불제 신청자가 23일 기준 4000명을 돌파했다고 밝혔다.
지난 4월 누적 신청자 3000명을 넘어선 이후 6개월 만이다.
신청자별로는 65세 이상이 1595명으로 가장 많았고 기초생활수급자 1479명, 장애인 432명, 다자녀가구 302명 순이었다.
질환별로는 임플란트·틀니가 2878명으로 대부분을 차지했다.
이어 치아 교정 332명, 척추 172명, 무릎관절 112명, 골절 98명이다.
의료비후불제는 목돈 마련이 어려운 도민에게 의료비를 최대 500만원까지 무이자로 융자해 주는 제도다.
환자는 원금을 최대 48개월 동안 나눠 갚고 대출이자는 충북도가 부담한다. 현재 융자금 상환율은 98.1%다.
충북도는 제도 시행 이후 지원 대상을 확대해 도민 약 53%인 84만명이 혜택을 받을 수 있도록 했다.
참여 의료기관도 시행 초기 80곳에서 현재 357곳으로 늘었다.
지원 질환은 기존 14개에서 5개 질환군으로 확대됐으며 수술·시술을 동반하지 않는 회복 비용도 지원 대상에 포함됐다.
충북도는 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의를 거쳐 신경과·피부과 등 4개 질환군을 추가하는 방안도 추진할 계획이다.
나기효 보건정책과장은 "의료비후불제는 경제적 이유로 치료를 포기하는 도민이 없도록 하기 위해 시작한 충북형 의료복지정책"이라며 "이 제도를 지속적으로 개선해 더 많은 도민이 의료서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com