전국 광역 단체장 10월 23일 일정

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주시장이 8일 통합특별시 출범 100일 기자회견을 했다
- 전국 시도지사들이 22일 지역별 기념식과 축제에 참석한다
- 각 지자체장이 협약식과 간담회 등 현장 일정에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲민형배 전남광주특별시장
-시의회 임시회 제6차 본회의(10:00 시의회 전남청사)
-제33회 광주김치축제 개막식(14:00 광주청사 야외음악당)
-제31회 남도음식문화큰잔치 개막식(18:00 나주 영산강정원)
▲신용한 충북지사
-도목협의회(10:30 남이면)
투자협약식(14:00 여는마당)
▲우상호 강원도지사
-2026 노사화합 어울한마당 (10:00 공무원교육원)
-제23회 강원어린이집 한마음대회 (13:30 춘천호반체육관)
-2026 원주만두축제 개막식 (19:00 원주 중앙동 전통시장 일원)
▲이원택 전북지사
-제46주년 도민의 날 기념식 ( 10:00 공연장)
▲추미애 경기도지사
-경기도서관 기후 챕터 컨퍼런스(10:30 경기도서관)
▲전재수 부산시장
-나눔명문기업 100호 달성기념 가입식(09:00 의전실)
-제81주년 유엔의 날 기념식(11:00 유엔기념공원)
-제19차 부산-후쿠오카 포럼 리셉션(18:30 롯데호텔 부산)
▲박완수 경남지사
-2026년 부서장 혁신 리더십 교육(11:00 통영 스탠포드호텔)
▲이철우 경북도지사
-국내외 주요인사 초청 경북 테이블 2026(11:00 경북도청 전정)
-2026년 경상북도민의 날 기념식(15:00 동락관 공연장)
▲추경호 대구광역시장
-2026년 대구선배시민대회(10:00 대구보건대 인당아트홀)
-달성군 구지읍 승격 기념식(11:30 구지읍 행정복지센터)
-대구정원박람회(14:00 금호강 하중도 일원)
▲허태정 대전시장
-2026 대전광역시 교육행정협의회(9:30 중회의실)
-자치구 상생공감투어(동구)(14:00 동구청 대강당)
-한국청년회의소 제74차 전국회원대회(18:50 샘머리테마공원)
▲조상호 세종시장
-제5회 세종시장애인부모회 한마당 대축제(10:00 조치원체육공원)
▲박수현 충남지사
-충남通행, 민선9기 첫 계룡시 방문(8:00 계룡)
[전국 종합=뉴스핌]
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