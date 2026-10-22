창원시, '맘프 축제'서 찾아가는 일자리센터 운영…구직 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 22일 이주노동자 대상 찾아가는 일자리센터 운영을 밝혔다.
- 센터는 23일부터 25일까지 맘프 축제장에서 취업 상담을 진행한다.
- 직업상담사가 구인 정보와 체류·고용 지원 제도를 안내한다.
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언어 장벽 해소 취업 상담 부스 설치
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 이주민들의 안정적인 정착을 지원하기 위해 축제 현장에서 일자리 정보를 접할 수 있는 상담 공간을 마련했다.
시는 23일부터 25일까지 창원 중앙대로 일원에서 열리는 제21회 문화다양성축제 맘프(MAMF) 2026 기간에 '찾아가는 일자리센터'를 운영한다고 22일 밝혔다.
올해 처음 운영하는 일자리센터는 언어 장벽과 정보 부족으로 취업 상담을 받기 어려운 이주노동자를 지원하기 위해 마련됐다. 외국인 근로자를 대상으로 한 일자리 상담 부스는 맘프 기간 중앙대로 일원에 설치된다.
부스에는 직업상담사가 상주해 일대일 취업 상담을 진행한다. 창원지역 기업의 구인 정보와 시의 일자리 지원 정책, 체류 자격 및 고용 지원 제도도 안내한다.
전국에서 축제를 찾은 이주노동자들이 취업 정보를 공유할 수 있는 교류 공간도 운영한다.
창원시는 일자리센터를 구직 수요가 많은 현장으로 확대할 계획이다. 다음 운영 장소로는 마산가고파국화축제 등이 검토되고 있다.
news2349@newspim.com