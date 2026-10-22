유연석, 날 선 눈빛으로 완성한 긴장감…'라이어' 심리 스릴러 예고

AI 핵심 요약beta
- 유연석이 22일 심리 스릴러 ‘라이어’의 새 얼굴을 예고했다
- 유연석은 신뢰받는 심장외과 전문의 민준호 역을 맡았다
- ‘라이어’는 30일 첫 방송하며 서현진 등이 함께 출연한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 유연석이 날카로운 눈빛과 냉철한 분위기로 심리 스릴러 '라이어'에서 선보일 새로운 얼굴을 예고했다.
22일, 킹콩 by 스타쉽은 MBC 새 금토드라마 '라이어'에서 '민준호' 역으로 출연하는 유연석의 포스터 촬영 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.
'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기로, 유연석은 모두의 신뢰를 받는 심장외과 전문의이자 홀로 아들을 키우는 아빠 '민준호' 역으로 분한다. 그는 완벽했던 데이트 이후 충격적인 사건에 휘말리게 된 준호의 폭넓은 감정선을 그려내며 극강의 몰입도를 선사할 예정이다.
그 가운데 공개된 사진 속 유연석은 의미심장한 얼굴로 긴장감 넘치는 분위기를 배가시킨다. 특히, 그의 날 선 눈빛에서는 한 치의 물러섬 없이 사실을 말하며 대치하는 인물의 모습이 고스란히 느껴진다. 뿐만 아니라, 냉철한 표정과 각 잡힌 슈트 핏은 극 중 완벽해 보이는 준호와 높은 싱크로율을 완성하기도. 이에 앞서 공개된 포스터만으로 뜨거운 호응을 불러온 유연석이 '라이어'에서 보여줄 고밀도 심리 스릴러에 기대감이 고조된다.
한편, 유연석을 비롯해 서현진, 옥자연, 임성재, 김지현, 이천희 등이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 10월 30일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com